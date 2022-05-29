YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Essen ve Castrop Rauxel belediyeleri heyetleri Maden Müzesi'ni gezdi

Essen ve Castrop Rauxel belediyeleri heyetleri Maden Müzesi'ni gezdi

29.05.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Essen ve Castrop Rauxel belediyeleri heyetleri Maden Müzesi'ni gezdi

Almanya Essen ve Castrop Rauxel belediyeleri heyetleri, Avrupa Endüstri Mirası Rotası üyesi olan Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi'ni ziyaret etti.

Kentler arası dostluk ve iş birliğinin artırılması amacıyla bir dizi ziyaret için kente gelen Essen Belediye Başkanı Thomas Kufen ve heyeti ile Castrop Rauxel Belediyesi heyeti, Maden Müzesi'ni gezdi.

Maden mühendisi Ekrem Murat Zaman, heyete kentin kömür tarihiyle ilgili bilgi verdi.

Daha sonra kömür deneyim ocağını gezen heyete, ocak hakkında bilgi aktarıldı.

Zaman, gazetecilere, iki gündür kentte bulunan heyetlerin birçok yeri ziyaret etme ve inceleme fırsatı bulduklarını belirterek, kentin güzelliklerini tanıtmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Murat Özyer, Ergin Ataman'ın milli takımın başına getirilmesini değerlendirdi:Murat Özyer, Ergin Ataman'ın milli takımın başına getirilmesini değerlendirdi:
Samsunspor'un yeni sezon formasını taraftar seçecekSamsunspor'un yeni sezon formasını taraftar seçecek
Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandıAntalya'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 29 Mayıs Pazar

İmsak
03:20
Sabah
05:16
Öğle
12:55
İkindi
16:54
Akşam
20:24
Yatsı
22:11
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.