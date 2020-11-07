Esteticium’dan kadınlara tıraşsız saç ekimi ayrıcalığı

Saç dökülmesi erkekler kadar kadınlar için de sıkıntı oluşturabiliyor. Türkiye çapında estetik operasyonlar gerçekleştirilen Estetik ve Plastik Cerrahi Merkezi Eseticium, kadınlara, saçları kesilmeden ekim konforu sunduğunu açıkladı.

Saç kaybının hem kadınlarda, hem de erkeklerde dış görünüşü en çok etkileyen unsurlardan olduğuna dikkat çeken Esteticium uzmanlarından Dr. Kıarash Ashrafı Heıdarloo, son yıllarda özellikle ülkemizde saç ekiminin çok geliştiğini, saç kökünü tamamen kaybeden kişilerin sorununun ortadan kaldırabildiğini söyledi.

Esteticium’da saç ekiminin özel klinik ve ameliyathane şartlarında, uzman ekip tarafından, hekim kontrolünde gerçekleştirildiğini belirten Dr. Heıdarloo, “Bugün en çok tercih edilen yöntem ise FUE tekniğidir. Bu teknikte mikromotor ile uygun bölgeden alınan saç kökleri, özel olarak kalite kontrolü yapılarak hazırlanır ve ekim yapılacak bölgeye açılan kanallarla tek tek ekilir. FUT ve DHI diğer yöntemlerdendir. Özellikle kadın hastalarda sosyal hayatın etkilenmemesi açısından, saç tıraşı yapılmadan da ekim yapmak mümkündür” dedi.

Saç ekiminden önce ilk etapta hastanın muayenesinde saç kaybının nedenlerinin belirlenerek gerekirse tedavisinin gerçekleştirildiğini bu kapsamda PRP veya Saç Mezoterapisi uygulandığını belirten Dr. Heıdarloo, ardından donör alanının saç ekimine yeterli olup olmadığı belirlendiğini fotoğraflanarak gerekli greft planlanması yapıldıktan sonra da işlemin gerçekleştirildiğini anlattı.

Merkezlerinde ameliyathane şartlarında, uzman ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda hastaların kesinlikle ağrı hissetmediğini vurgulayan Dr. Heıdarloo, işlemi de şu şekilde açıkladı;

“Hastanın, greft alınacak ve ekim yapılacak yerleri ile ön hat çizgisi belirlenir. Lokal anestezi yapıldıktan sonra (hasta kesinlikle işlem sırasında ağrı, acı hissetmez) greftler toplanır ve uygun solüsyonda bekletilir. Ekim yapılacak alana özel aletlerle kanallar açıldıktan sonra tek tek saç kökleri, özel pensetler ile ekilir. Hastanın hem greft alınan hem de ekim yapılan alanına pansuman yapılır, kullanacağı ilaçlar için ön bilgilendirme yapılır. Ekim sonrası takiben 2. ve 3. günde ilk kontrol ve ilk yıkama için hastaya randevu verilir. Ekim, lokal anesteziyle ve bazen de hafif sedasyonla uygulanır. Ekim sırasında hasta ile sohbet edilebilir, hasta tv izleyebilir, müzik dinleyebilir”

Ekimi takiben 3 haftalık dönemin önemli olduğunu ve bu dönemde ekim alanının bakımları iyi takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Heıdarloo, 3. ayda tutan greftlerin artık kalıcı saç şeklinde büyümeye başlayacağını ve kişinin özgün görüntüsünü sağlayacağını söyledi.

Dr. Heıdarloo, sağlıklı saç ekimi için dikkat edilmesi gerekenleri de şu şekilde sıraladı;

”Ekim öncesi tetkik ve planlamanın iyi yapılması, ekimin konunun uzmanlarınca yapılması, ekim sırasında kullanılan malzemenin kalitesi ve steril durumu, ekim sonrası bakım konusunda hastanın iyi bilgilendirilmesi ve bakım takiplerinin yakinen yapılması O Beslenme, fiziksel aktivite ve lokal saç bakımının programlara uygun olması, ekimden sonraki ilk 10 günün köklerin tutunması açısından öneminin hastaya belirtilmesi ve bakım için ilgili iletişimin sağlanması da gerekli unsurlar arasındadır.”

