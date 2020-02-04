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Estetik diş hekimliği ile mutlu gülüşler

ERZURUM HABERLERİ  | 04.02.2020 10:28 | Son Güncelleme

Diş Hekimi Zuhal Oygur, estetik gülüş tasarımı ile mutlu gülüşlere kavuşmanın mümkün olduğunu söyledi.Diş Hekimi Zuhal Oygur, “Günümüzde gerek yoğun iş yaşantısı gerekse sosyal yaşantı, teknolojinin hızlı gelişmesi ile görselliği ön plana taşımaktadır.

Estetik diş hekimliği ile mutlu gülüşler

Diş Hekimi Zuhal Oygur, estetik gülüş tasarımı ile mutlu gülüşlere kavuşmanın mümkün olduğunu söyledi.
Diş Hekimi Zuhal Oygur, “Günümüzde gerek yoğun iş yaşantısı gerekse sosyal yaşantı, teknolojinin hızlı gelişmesi ile görselliği ön plana taşımaktadır. Bireylerin de bu oranda diş hekimliğinde estetik beklentileri artmaktadır. Bu şekilde estetik diş hekimliği gelişmektedir. Estetik diş hekimliği içerisinde gülüş tasarımı, boding uygulamalar, pembe estetik, komposit laminalar, porselen laminalar, diş beyazlatma gibi kavramlar yer alır. Bu uygulamalar hastanın estetik beklentisi ve ihtiyacına göre biri yada birkaç tanesi bir arada uygulanır” dedi.
Dt. Oygur, uygulanan yöntemleri şöyle sıraladı:
“Gülüş Tasarımı; Bireye özgü ideal gülüşünüzü yenilemektir. Hastanın kişisel istekleriniz ile sağlık ve doğallığı da birleştirerek sağlıklı ve estetik bir gülüşü planlamaktır.
Pembe Estetik; Estetik ve güzel bir gülümseme yalnızca beyaz, düzgün dişlerle değil, bu dişlere uyumlu diş etleri ile mümkündür. Estetik diş eti uygulamalarına ’’pembe estetik’’ adı verilmektedir. Diş eti bölgesinde en çok karşılaşılan estetik sorun gereğinden fazla görünen ya da asimetrik diş eti seviyeleri ve diş etinde meydana gelen renk değişimleridir. Bu dişetindeki asimetriler ve gülme seviyesi pembe estetik uyguları ile ayarlanabilir. Pembe estetik uygulamaları ile istediğiniz gülümsemeye kavuşabilirsiniz.
Diş Beyazlatma; Mutlu olduğumuzda gülümseriz. Eğer sağlıklı ve beyaz dişlerimiz olduğu zaman bu gülümsememiz daha çok içtenlik kazanır. Dişlerimize azami özeni göstermemize rağmen rengi yine de istenilen beyazlıkta olmayabilir. Çok yoğun cay ,kafein ve sigara tüketimi gibi nedenlerle dişler zaman içinde sararabileceği gibi, bazı antibiyotiklerin kullanımına bağlı olarak yada doğuştan dişlerde koyu renklenmeler olabilir. Bu renklenmeler fırçalamayla ya da diş taşı temizliği ile geçmez. Bu tür durumlara da klinikte uygulanan diş beyazlatma (Office Bleaching) işlemi uygulanır. Klinik diş beyazlatma, adından da anlaşılacağı üzere klinikte doğrudan diş hekimi tarafından uygulanan bir beyazlatma işlemidir. Dişlerinize hekim kontrolünde mavi ışık ve beyazlatma jeli kullanılarak yapılan Office Bleaching’de dişler işlem sonunda hemen birkaç ton açılabilir ve etkinliğini uzun süre koruyabilir.”

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