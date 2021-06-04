Estetiklerini beğenenler de var! Seda Sayan hakkında şaşırtan paylaşım: "Güzelliği turist çekiyor.."

Seda Sayan, önce şarkıcı sonra da televizyoncu kimliğiyle izleyici karşısına çıktı. Yıllarca assolistlik yapan ve albümler çıkaran usta sanatçı, televizyona geçince de beklenmedik bir başarı yakaladı. Yıllarca sunuculuk yapan ve özellikle sabah programlarıyla izleyicinin gönlüne taht kuran Seda Sayan, sürekli en güvenilir ünlüler listesine giriyordu. Ancak son dönemde kariyerinde biraz sarsıntılar yaşadı. Sık sık program değiştiren Seda Sayan, son programı "O Ses Türkiye"den ve "Gelinim Mutfakta"dan da ayrıldı. Onun yerine, yeni sezonda Star TV'de sabah programı sunmak için anlaştı. Ama Demet Akalın ve Alişan'ın yeni biten programının yerine geçecek olması tartışmaları da başlattı. Başta Demet Akalın olmak üzere ünlü isimlerin "ayak kaydırma" iddiasına, "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım." diyen Seda Sayan, kendini aklamayı başardı. Ama bu kez de estetikleri yüzünden dile düştü.

"Turistleri çekiyor"

Öte yandan, Seda Sayan'ın estetiklerini abartılı bulanlar kadar güzel bulanlar da var. Ünlü isim, Özgür Can Öven'in "Bu yıl ülkeye turistleri Seda Sayan'ın güzelliği çekiyor." açıklamasını paylaştı. Böylece, estetiklerine dair eleştirilere de tatlı sert bir cevap vermiş oldu.



