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ESTÜDAM’dan Iraklı sağlık çalışanlarına tıbbi konferans

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.08.2020 17:10 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM), Kerkük Üniversitesi, Telafer Üniversitesi ve Yurt Dışındaki Iraklı Doktorlar Derneği işbirliği ile internet üzerinden gerçekleştirilecek “Iraklı Sağlık Çalışanlarına Korona virüs, İlk Yardım ve Yoğun Bakım” Türkçe tıbbi konferanslar programı başladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM), Kerkük Üniversitesi, Telafer Üniversitesi ve Yurt Dışındaki Iraklı Doktorlar Derneği işbirliği ile internet üzerinden gerçekleştirilecek “Iraklı Sağlık Çalışanlarına Korona virüs, İlk Yardım ve Yoğun Bakım” Türkçe tıbbi konferanslar programı başladı. Beş hafta sürecek konferans süresince ESOGÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hilmi Özden ile Prof. Dr. Birgül Yelken tarafından Iraklı sağlık çalışanlarına Covid-19 virüsü, tedavi ve korunma yollarına ilişkin çeşitli konularda çevrimiçi eğitimler verilecek.

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