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  4. ESWT tedavisi sorunu çözüyor

ESWT tedavisi sorunu çözüyor

MERSİN HABERLERİ  | 08.01.2020 16:55 | Son Güncelleme

Üroloji Uzmanı Doç.Dr.

ESWT tedavisi sorunu çözüyor

Üroloji Uzmanı Doç.Dr. Mehmet İnci, ESWT tedavisi ile 4-6 hafta arasında yüzde 90 oranında başarı yakalayarak sertleşme sorununu ortadan kaldırdıklarını söyledi.
Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç.Dr. Mehmet İnci, ESWT’nin, ürolojide son 10 yıldır erektil disfonksiyon (peniste sertleşme bozuklukları) tedavisinde kullanıldığını hatırlatarak, "Düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi son 20 yıldır iskemik kalp hastalığı tedavisinde başarı ile kullanılmakta ve yeni damar oluşumuna, hatta kök hücrelerinin harekete geçmesine neden olarak kanlanmayı artırmaktadır. Aynı teknoloji son 10 yıldır peniste de kullanılmaya başlanmış, peniste yeni damar oluşumu sağlayarak ve penil kök hücrelerinin harekete geçmesine neden olarak kanlanmayı artırması sonucu sertleşme sorunu tedavisinde yeni bir alternatif oluşturmuştur. Bu yöntem rahatsızlığın olduğu bölgede kanlanmayı arttırarak, vücudun kendi iyileştirici mekanizmalarının devreye girmesini sağlamaktadır” dedi.
ESWT tedavisinin sertleşme sorunu yaşayan bütün hasta grupları için uygulanabileceğini ve yaş sınırlamasının olmadığını söyleyen İnci, “Hafif, orta, ya da şiddetli sertleşme sorunu yaşayan bütün hasta grupları için uygulanabilecek bir yöntemdir. En çok yararı, hafif ya da orta derece sertleşme sorunu olanlar sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.
ESWT tedavisinde seans süresinin 15-20 dakika olduğunu kaydeden İnci, 6-10 seans yapıldığını söyledi. İnci, “Bir gün ara ile yapılan toplam 6-10 seans sonrasında yaklaşık 4- 6 hafta içerisinde yüzde 90 ‘lara varan başarı sağlanmaktadır” açıklamasında bulundu.
ESWT tedavisinin avantajları hakkında da bilgiler veren İnci, şöyle devam etti; "ESWT ağrısızdır ve anestezi gerektirmez. Hasta için bu tedavi yöntemi ulaşılır olmakla birlikte ekonomik bir tedavi yöntemidir. Hastalar tedavi seanslarından sonra günlük işlerine devam edebilirler. İlk seanstan itibaren 1 haftalık süre içerisinde iyileşmeler görülebilmekle birlikte 1 ay sonra iyileşme başlar. Ancak kalıcı iyileşme için yaklaşık 8-12 haftalık süre beklenilmelidir. ESWT’nin kalıcı hiçbir yan etkisi bugüne kadar rapor edilmemiştir. Tedavi sırasında minimal ağrı olabilir.”

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