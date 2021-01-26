YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Et dolu aracın yanında aç tilkinin karnını doyurdu özçekim yaptı

Et dolu aracın yanında aç tilkinin karnını doyurdu özçekim yaptı

26.01.2021 08:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Et dolu aracın yanında aç tilkinin karnını doyurdu özçekim yaptı

Erzincan’da bir sürücü yolculuğu esnasında mola verdiği yerde aç tilkinin etle karnını doyurdu bu anları selfie (özçekim) yaparak unutulmaz kıldı.Erzincan’dan Tunceli’ye et taşıyan Yavuz Selim Ender Polat seyahat halindeyken aracı kenara çekip kontrol amaçlı kapalı kasa kamyonetin kapağını açtı.

Erzincan’da bir sürücü yolculuğu esnasında mola verdiği yerde aç tilkinin etle karnını doyurdu bu anları selfie (özçekim) yaparak unutulmaz kıldı.
Erzincan’dan Tunceli’ye et taşıyan Yavuz Selim Ender Polat seyahat halindeyken aracı kenara çekip kontrol amaçlı kapalı kasa kamyonetin kapağını açtı. O esnada soğuk kış şartlarında dağlarda karnını doyurmakta zorlanan ve o civarda yiyecek arayan tilki etin kokusunu alarak aracın yanına yaklaştı. Karnının oldukça aç olduğunu fark eden Yavuz Selim Ender Polat, araçta bulunan etlerden kopararak tilkiye ikram etti.
Polat’ın verdiği etlerle karnını doyuran tilki zaman zaman poz vermeyi de ihmal etmedi.
Cep telefonu kamerasıyla tilkiyle özçekim yapan Polat, “Tabii biraz etlerimden gitti ama bu etler onun rızkına yazılmış. Herkes rızkını yer.” diye konuştu.

Et dolu aracın yanında aç tilkinin karnını doyurdu özçekim yaptı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Mesut Özil'in maaşı! İşte Mesut Özil'in maaşı!
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntüErzincan’da yürekleri ısıtan görüntü

Erzincan Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
06:02
Sabah
07:28
Öğle
12:40
İkindi
15:17
Akşam
17:41
Yatsı
19:02

Erzincan Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

Yeni Nil Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Hastane yolunda kalbine yenildi

Hastane yolunda kalbine yenildi

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Diğer Haberler

Down sendromlu çocuğun dileği gerçek oldu

Down sendromlu çocuğun dileği gerçek oldu

Erzincan’da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Erzincan’da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Erzincan’da sokak satıcılarına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Erzincan’da sokak satıcılarına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Erzincan’da sokak satıcılarına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Erzincan’da sokak satıcılarına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Erzincan merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Erzincan merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.