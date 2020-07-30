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Et ürünlerine bayram ve korona virüs denetimi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 30.07.2020 18:10 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan kasap, et marketleri ve et ürünlerinin işlenip satıldığı iş yerlerine yönelik hijyen denetimi gerçekleştirdi.İlçe geneline yayılan ekipler, Kurban Bayramı ve pandemi süreci nedeniyle önemi artan hijyen kurallarına dikkat edilip edilmediğini denetleyerek tespit edilen eksiklerle ilgili işletme sahiplerini uyardı.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan kasap, et marketleri ve et ürünlerinin işlenip satıldığı iş yerlerine yönelik hijyen denetimi gerçekleştirdi.
İlçe geneline yayılan ekipler, Kurban Bayramı ve pandemi süreci nedeniyle önemi artan hijyen kurallarına dikkat edilip edilmediğini denetleyerek tespit edilen eksiklerle ilgili işletme sahiplerini uyardı. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ekiplere denetimlerin titizlikle yapılması talimatını verdi. Bağlar Belediyesi, bayram boyunca da ilçede belirlenen kurban satışı ve kesimi yapılan 3 bölgede hizmet vererek bu yıl yeni tip korona virüs gölgesinde gerçekleşecek kurban satışı ve kesimi için denetimlerde bulunacak.

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