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ETB personeline etkin yöntemler ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi eğitimleri verildi

EDİRNE HABERLERİ  | 17.02.2020 17:00 | Son Güncelleme

Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı’na Eylül-Ekim başvuru döneminde sunulan ve hibe almaya hak kazanan "Etkin Yöntemler ile Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi" isimli proje kapsamında Edirne Ticaret Borsası personeline çeşitli eğitimler verildi.Eğitim programında, Prof.

Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı’na Eylül-Ekim başvuru döneminde sunulan ve hibe almaya hak kazanan "Etkin Yöntemler ile Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi" isimli proje kapsamında Edirne Ticaret Borsası personeline çeşitli eğitimler verildi.
Eğitim programında, Prof. Dr. Emel Gönenç Güler tarafından Etkin Takım Çalışması, Takımdaşlık, Atılganlık ve Proaktif olma üzerine verilen eğitimler 3 gün sürdü. Eğitimler sonunda katılan personele sertifikaları verildi.
Konu ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan, ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, “Kurulduğu yıldan bu yana geçen zamanda değişen dünyaya ayak uydurmak adına sürekli kendimizi yenilemeye ve kurumsal bağlamda teknolojik koşullara uyum sağlamaya çalışıyoruz. İş yükünün arttığı ve özellikle hasat dönemlerinde ortaya çıkan olağanüstü koşullar, bir işi tek başımıza yapmamızı bir nevi imkansız hale getirebiliyor. Bu yüzden çalışanlarımızın sahip oldukları potansiyele ulaşmalarını sağlamak ve yeteneklerini sergilemeleri adına bireysellikten uzaklaşıp takım halinde hareket ederek başarıya ulaşmalarını destekliyoruz. Trakya Kalkınma Ajansı’nın Teknik Destek Programı kapsamında personelimize yönelik düzenlenen eğitim programları sayesinde ihtiyaç duyulan motivasyonu, bütünleşmeyi ve mevcut rekabet ortamında kurumumuzun hedeflerine ulaşması için gerekli olan etkin takım çalışması yöntemlerinin öğrenilmesini sağlanacağını düşünüyoruz. Personelimize yönelik eğitimlere devam edeceğiz” dedi.

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Ipsala
Murat Eczanesi
Kesan
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