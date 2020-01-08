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  4. ETB’de arabuluculuk semineri

ETB’de arabuluculuk semineri

ERZURUM HABERLERİ  | 08.01.2020 17:23 | Son Güncelleme

Erzurum Ticaret Borsası ile Erzurum Barosu tarafından ortaklaşa düzenlenen “ Arabuluculuk” konulu seminer Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı Meclis salonunda gerçekleştirildi.Erzurum Ticaret Borsası ile Erzurum Barosun organize ettiği , Erzurum Ticaret Borsası üyelerine yönelik olarak gerçekleştirilen ve Erzurum Arabuluculuk Derneği Başkanı Avukat Turan Çınar ve dernek üyeleri Avukat Fadime Alkan, Diruba Çınar ve Esra Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlik bugün yapıldı.Erzurum Arabuluculuk Derneği Başkanı Avukat Turan Çınar, arabuluculuk sisteminin yargıdaki iş yükünü önemli ölçüde azalttığına vurgu yaparak.” Şu an yargıda uzun yıllar sonuçlanmayan dosyası olanlar var.

Erzurum Ticaret Borsası ile Erzurum Barosu tarafından ortaklaşa düzenlenen “ Arabuluculuk” konulu seminer Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı Meclis salonunda gerçekleştirildi.
Erzurum Ticaret Borsası ile Erzurum Barosun organize ettiği , Erzurum Ticaret Borsası üyelerine yönelik olarak gerçekleştirilen ve Erzurum Arabuluculuk Derneği Başkanı Avukat Turan Çınar ve dernek üyeleri Avukat Fadime Alkan, Diruba Çınar ve Esra Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlik bugün yapıldı.
Erzurum Arabuluculuk Derneği Başkanı Avukat Turan Çınar, arabuluculuk sisteminin yargıdaki iş yükünü önemli ölçüde azalttığına vurgu yaparak.” Şu an yargıda uzun yıllar sonuçlanmayan dosyası olanlar var. Ne zaman biteceği de belli değil. Arabuluculukta taraflar barışma usulü uyguladıkları için bir saat, bir gün, bir haftada belki bir ay içinde çözüme ulaşılmaktadır" dedi.
Erzurum Arabulucular Derneği Başkanı Avukat Turan Çınar, Erzurum Barosunda 2013 yılında 6325 sayılı yasayla uygulamaya konulan arabuluculuk sisteminin avantajlarını anlattığı seminer de şu ifadelere yer verdi.” Geçmişte 6 ay, yada 1 yılda bitirilen davaların yargıda artan iş yükü nedeniyle şimdilerde 1,5- 2 yılda sonuçlanmaktadır. Geciken adaletin adalet olmadığını bu yüzden hakim, savcı yada mahkeme sayısını artırmanın iş yükünü azaltmadığını, arabuluculuk gibi alternatif çözümlerin üretilmesi gerektiğini” söyledi.
Başkan Çınar , Arabuluculuk sisteminin yargıdaki iş yükünü azalttığına işaret ederek arabulucuda çözülen davaların oranı ise yüzde 60 oranındadır. Bu oranları dikkate aldığımız zaman o ülkelerin yargı sistemlerinin ne büyük bir rahatlık içinde çalıştığını görüyoruz. Herkesin kendi hakkında nispeten fedakarlık etmek suretiyle ’kazan kazan’ usulüne göre olaylar çözülmektedir. Mahkemelerde ekonomik masraf çok fazladır. Oysa arabulucuk sisteminde sadece başvurma harcı vardır. Bir de arabulucu ücreti vardır. Bu dava açmaktan daha ekonomiktir. Mahkemelerde çözüm uzun sürer. Oysaki arabuluculukta taraflar barışma usulü uyguladıkları için bir saat, bir gün, bir hafta, belki bir ay içinde çözüme ulaşılmaktadır. "dedi.
Öte Yandan Erzurum Arabuluculuk Derneği Üyeleri Avukat Fadime Alkan, Diruba Çınar ve Esra Yılmaz’ın da katkı sağladığı seminere, Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, Erzurum ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney ile Meclis üyeleri ile Borsa üyeleri katıldılar.

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