YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Etçil çağaboğan çekirgesi Bitlis’te görüldü

Etçil çağaboğan çekirgesi Bitlis’te görüldü

BİTLİS HABERLERİ  | 17.07.2020 09:23 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatlıkaynak köyünde 20 ile 25 santimetre uzunluğuyla bilinen ve etçil olan çağaboğan çekirge görüntülendi.Bitlis’te yaşayan İsmail Buhan, sarı renkli dev bir çekirge fark etti.

Etçil çağaboğan çekirgesi Bitlis’te görüldü

Bitlis’in Tatlıkaynak köyünde 20 ile 25 santimetre uzunluğuyla bilinen ve etçil olan çağaboğan çekirge görüntülendi.
Bitlis’te yaşayan İsmail Buhan, sarı renkli dev bir çekirge fark etti. İlk defa böyle bir çekirge gören Buhan, internetten yaptığı araştırmada etçil olduğunu ve tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen "Çağaboğan" olduğunu öğrendi. Çekirgeyi gören İsmail Buhan, çağaboğan çekirgesini cep telefonuyla görüntüledi. Çekirgenin zehirli olup olmadığını bilmediği için elini vuramadığını ve daha sonra uçup ortadan kaybolduğunu dile getiren Buhan, "Yaklaşık 20 ile 25 santimetre büyüklüğünde olan bu çekirge ayakları testere gibi olup yaklaştığında saldıracak gibi duruyordu" dedi.

Etçil çağaboğan çekirgesi Bitlis’te görüldü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBir de annesini görün!Bir de annesini görün!
PARTNER Bakın Marmaris'ten sonra rotayı nereye çevirdi! Bakın Marmaris'ten sonra rotayı nereye çevirdi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Küçük Sanayi Sitesi’nde altyapı ve parke çalışması

Küçük Sanayi Sitesi’nde altyapı ve parke çalışması

İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Elita Gıda, 41 sıra yükseldi

Elita Gıda, 41 sıra yükseldi

AK Partili Kavuncu’dan İstanbul sözleşmesi açıklaması

AK Partili Kavuncu’dan İstanbul sözleşmesi açıklaması

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

Bitlis Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
03:10
Sabah
04:55
Öğle
12:23
İkindi
16:16
Akşam
19:41
Yatsı
21:18

Bitlis Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cuma

Zümrüt Eczanesi
Merkez
Adilcevaz Eczanesi
Adilcevaz
Tatlısu Eczanesi
Ahlat
Şifa Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
L. Hekim Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ahlat’ta bir bina karantinaya alındı

Ahlat’ta bir bina karantinaya alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Tatvan’da sağanak yağış taşkınlara neden oldu

Tatvan’da sağanak yağış taşkınlara neden oldu

Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait sığınakta ele geçirilen malzemeler imha edildi

Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait sığınakta ele geçirilen malzemeler imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.