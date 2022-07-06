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Eti Alüminyum enerjiden gelen emisyonu sıfırladı

06.07.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eti Alüminyum AŞ Genel Müdürü Mehmet Arkan: - "2022 yılında EPİAŞ tarafından verilen YEK-G sertifikaları ve yıl içinde devreye aldığımız güneş enerji santralleri yatırımları ile ilk 6 ayda enerjiden gelen emisyonları sıfırladık. Güneş enerji santralleri yatırımlarının bu yılın sonunda tamamlanacağını öngörüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Eti Alüminyum, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, sera gazı emisyonlarına ilişkin tedbirleri hayata geçirmeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Yeşil alüminyum" olarak bilinen düşük karbonlu alüminyum üretimini gerçekleştirebilmek için bir dizi adımlar atan Eti Alüminyum, Oymapınar Hidroelektrik Santrali'ni Yenilenebilir Enerji Kaynak Garantisi (YEK-G) sistemine dahil ederek tükettiği elektriğin yüzde 60'ını yenilenebilir kaynaktan karşıladığını belgelemiş oldu.

Konya Seydişehir'de Türkiye'nin tek birincil alüminyum entegre tesisine sahip Eti Alüminyum, YEK-G belgeleri ve yıl içinde devreye alınan güneş enerji santrali (GES) yatırımlarıyla 2022'de yakaladığı sıfır emisyonu devam ettirmeyi ve GES'i yıl sonuna kadar tamamlamayı amaçlıyor.

- "Hedefimiz yeşil alüminyum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti Alüminyum AŞ Genel Müdürü Mehmet Arkan, "yeşil alüminyum" hedefinde önemli bir ilerleme kaydettiklerini, yapılan ikili anlaşmalarla 2021'deki enerjiden gelen emisyonlarını yüzde 50 düşürdüklerini belirterek, "2022 yılında EPİAŞ tarafından verilen YEK-G sertifikaları ve yıl içinde devreye aldığımız güneş enerji santralleri yatırımları ile ilk 6 ayda enerjiden gelen emisyonları sıfırladık. Güneş enerji santralleri yatırımlarının bu yılın sonunda tamamlanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkan, alüminyum üretiminde elektrik tüketimlerinin yüksekliğine dikkati çekerek, tüm dünyada alüminyum sektöründe emisyon oranlarının önemli bir kısmını enerjinin oluşturduğunu, bu açıdan bakıldığında yeşil alüminyum hedefine oldukça yakın olduklarını aktardı.

Önceliklerinin Ar-Ge ve inovasyon yatırımları olduğunu vurgulayan Arkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alüminyum külçe, t-ingot, yuvarlak ingot, yassı ingot, alaşımlı külçe gibi ürünlerin üretimi ve satışının yanında, alüminyum hidroksit kullanarak alüminyum oksit (alümina) üretiyoruz. Boksit cevheri çıkarılan maden ocağımızda, çıkarılan cevherin tamamı işleniyor. ATH adı verilen yanmayı geciktirici yeni stratejik ürünümüz, EtiFine markasıyla otomotiv, uçak, tren sektöründe iç döşemelerde, yanmaz halı üretiminde, enerji ve haberleşme kablolarının izolasyon kısımlarında yüzde 60'a kadar kullanılabilecek. Önümüzdeki dönemde Ar-Ge çalışmalarına devam ederek stratejik sektörlerin tedarikçisi olmayı sürdüreceğiz."

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