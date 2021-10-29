YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Eti Bakır, Adıyaman'da yaptığı ilkokulu bakanlığa teslim etti

Eti Bakır, Adıyaman'da yaptığı ilkokulu bakanlığa teslim etti

29.10.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ETİ Bakır A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Cengiz: - "Cengiz Holding olarak çocuklarımızın iyi bir eğitim ve iyi bir geleceğe sahip olması için üzerimize düşeni her zaman yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Eti Bakır tarafından Adıyaman'da yaptırılan 24 derslikli Şeref Cengiz İlkokulu tamamlanarak bugün gerçekleştirilen törenle Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Holding çatısı altında faaliyet gösteren Eti Bakır AŞ. tarafından, Adıyaman Merkez Mehmet Akif Mahallesi'nde mart ayında temelleri atılan ilkokulda 720 öğrenci eğitim görebilecek.

Okul bünyesinde dersliklerin yanı sıra, fen laboratuvarı, tasarım beceri atölyesi, çok amaçlı salon, kütüphane, rehberlik ve danışma odası, destek eğitim odası, kantin ve yemekhane bulunuyor.

Verilen bilgiye göre, törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ile Cengiz Holding ve ETİ Bakır A.Ş. yöneticileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ETİ Bakır A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Cengiz, törendeki konuşmasında "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yıldönümü olan bu özel günde burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Cengiz Holding olarak çocuklarımızın iyi bir eğitim ve iyi bir geleceğe sahip olması için üzerimize düşeni her zaman yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.

24 derslikli bu ilkokulu Milli Eğitim Bakanlığımıza, öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetine sunmaktan onur duyuyoruz. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar, okulumuzun Türkiye’ye, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
TFF ile Kulüpler Birliği, MHK'yi görüştüTFF ile Kulüpler Birliği, MHK'yi görüştü

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Ekim Cuma

İmsak
05:59
Sabah
07:24
Öğle
12:53
İkindi
15:44
Akşam
18:11
Yatsı
19:32

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.