ETİ emeklilerinden Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ETİ Emeklileri Platformu Başkanı Ayla Büyükdereci ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Son olarak ETİ Emeklileri Platformu Başkanı Ayla Büyükdereci ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükdereci, platform faaliyetleri hakkında Ataç’a bilgi verdiklerini belirterek, misafirperverliğinden ötürü kendisine teşekkür etti. Başkan Ataç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükdereci ve beraberindekilere platform adına yürüttükleri çalışmalarda başarılar diledi.

Öte yandan buluşma, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

