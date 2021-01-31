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ETİK’ten Kişisel Verilerin Korunması eğitimi

31.01.2021 11:12 | Son Güncelleme:
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Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), Etik Akademia etkinlikleri altında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Farkındalık Eğitimini online olarak yaptı.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), Etik Akademia etkinlikleri altında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Farkındalık Eğitimini online olarak yaptı. Eğitim kapsamında katılımcılara; kişisel verilerin korunması mevzuatı, mevzuatın otel yöneticilerine getirdiği yükümlülükler, kişisel veri iş akışı gibi önemli konularda bilgiler verildi.
ETİK Hukuk Danışmanı Avukat Ali Onar’ın sunumuyla, 28 Ocak Veri Koruma Günü kapsamında düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Farkındalık Eğitimi" online olarak yapıldı. Eğitim kapsamında Av. Ali Onar, katılımcılara; kişisel verilerin korunması mevzuatı, mevzuatın otel yöneticilerine getirdiği yükümlülükler, kişisel veri iş akışı hakkında bilgiler verdi, merak edilen soruları yanıtladı.
Eğitimin açılış konuşmasını yapan ETİK Başkanı, TUROFED Başkan Yardımcısı Mehmet Tanju İşler, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun otel işletmelerini de veri sorumlusu haline getirdiğini, pandemi sürecinde ekonomik sıkıntılar yaşansa da bu tür sorumlulukları asla ihmal etmeyeceklerini ve eğitimlere devam edeceklerini belirtti.
Kişisel veri kavramına dikkat çeken İşler, T.C. kimlik numaraları, kimlik ve pasaport bilgileri, iletişim bilgileri, HES kodu uygulamaları, görüntü, ses kaydı, fotoğraf, kredi kartı bilgileri, hesap numaraları ve buna benzer pek çok bilginin büyük önem kazandığını, konunun çok ayrıntılı olduğunu ve uzmanlık gerektirdiğini ifade etti.
Eğitim çalışmasına katılan Çanakkale Otelciler birliği (ÇATOD) Başkanı Armağan Aydeğer de, "Otel sektörünü ilgilendiren bu önemli konuda eğitim çalışması düzenlenmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.
Düzenlenen program yapılan soru-cevap ile sona erdi.

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