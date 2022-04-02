Etimesgut ilçesinde iki yıl aradan sonra yeniden 2 bin 500 kişilik iftar çadırı kuruldu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kurulan iftar çadırı, her gün 2 bin 500 kişiye yemek veriyor.

Etimesgut Belediyesince vatandaşların ramazan ayını en iyi şekilde idrak etmesi amacıyla belediye yanında iftar çadırı kuruldu.

İftar çadırında vatandaşlara yemek dağıtımında bulunan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında iki yıldır ara verilen iftar çadırını tekrar kurdukları için mutlu olduğunu söyledi.

İlçenin iki ayrı noktasında yemek ikramında bulunduklarını belirten Demirel, "Çadırımız aracılığıyla iftardan önce evlere yemek dağıtımı da söz konusudur. Bu evlere dağıtım 1500'ün üstündedir. Dağıtım bittikten sonra da çadırımız dolacaktır. Dolayısıyla da burada 1000 civarında bir yemek ikramımız olacak. Yani toplamda 2 bin 500 civarında buradan yemek dağıtacağız. Bugünkü menümüzde pirinç pilavı, tas kebabı, mercimek çorbası ve baklava var. " dedi.

- "Vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz"

İhtiyaç sahipleri insanların yanında olmaya önem verdiklerini ifade eden Demirel, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda, giysi ve belediyesinin halk ekmek fabrikasında üretilen ekmekleri dağıttıklarını aktardı.

Ramazanın vazgeçilmezi pide üretimini halk ekmek fabrikasında yaptıklarını dile getiren Demirel, şöyle devam etti:

"Biz, bütün ekmek büfelerimizde 350 gram pideyi 3,75 liradan satışa sunduk. Vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Elbette sıkıntılar var. Ancak devletimizin kurumları yerindedir ve hizmetlerini yürütmektedir. Bunlardan birisi de yerel yönetimlerdir. Bizde bu kapsamda, Etimesgut Belediyesi olarak bu çalışmalara ağırlıklı olarak devam ediyoruz. Sürekli halkın içerisinde olan halkın elini sıkan bir belediye başkanının iki yıl vatandaştan ayrı kalması gerçekten çok sıkıntıdır. Allah'a ilmin ve bilimin sayesinde pandemiye çözüm bulundu. Bugün iki yıldan sonra gerçekten insanımızla iç içe, el ele ve kol kola olmak gerçekten çok güzel bir şeydir."

- "Bir kişi ile iftar olmuyor"

İftarını açmak için çadıra gelen 67 yaşındaki Zeliha Yılmaz, çadırda sunulan yemeklerin lezzetli olduğunu ifade etti.

Kovid-19 nedeniyle iftar çadırlarının kurulmadığı ve evde tek başına iftar yaptığı zamanlarda yediğinden tat alamadığını söyleyen Yılmaz, "Ben tek yaşıyorum. Onun için bir kişi ile iftar olmuyor. Burada kalabalıkla yapılan yemekle en mutlu insan ben oluyorum. Burada çok mutluyum evde olsam bu kadar mutlu olmam. Burada yediğim yemeğin zevki var. Tek kaldığım için iki yıldır yemeklerin tadı tuzu yoktu. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Burası olmasaydı perişan olurdum"

Dört ve sekiz yaşında iki oğluyla iftar çadırına gelen Burhan Dağdeviren ise eşinin tedavi gören kızıyla hastanede olduğu için iftarını çocuklarıyla birlikte çadırda yapmaya karar verdiğini aktardı.

Dağdeviren, şunları söyledi:

"Zaten çocuklara bakmak büyük bir sorumluluk istiyor. Aynı zamanda eşim ve kızım hastanede olduğu için hüznümüz var. Bizim buradaki mutluluğumuz hep birlikte iftar etmektir. Çocuğum kemoterapi alıyor. Burası olmasaydı perişan olurdum. Kendim hazırlamaya çalışırdım ama bir hanımın hazırladığı gibi olmazdı. Bu çadırda bize bütün imkanları sunduğu için buraya geldik. Belediye başkanımıza ve devletimize çok teşekkür ediyorum."

