YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’de su kesintisi

Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’de su kesintisi

ANKARA HABERLERİ  | 12.07.2020 16:13 | Son Güncelleme

Mayıs ayı sonundan itibaren Etimesgut İstasyon Caddesi’nin yıllardır çözülemeyen trafik sorununa neşter vuracak çalışmalara başlanırken, çalışmalar kapsamında 14 Temmuz Salı günü saat 01.00’dan 15 Temmuz Çarşamba günü saat 01.00’a kadar Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı bölgelerinde su kesintisi uygulanacağı bildirildi.Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri bir yandan Türk Kızılayı Caddesi Kızılay binası önü ile eski Hava Hastanesi önüne 2 adet köprülü kavşak yapım çalışmalarına devam ederken, ASKİ ekipleri de eş zamanlı olarak altyapı çalışmalarına hız verdi.

Mayıs ayı sonundan itibaren Etimesgut İstasyon Caddesi’nin yıllardır çözülemeyen trafik sorununa neşter vuracak çalışmalara başlanırken, çalışmalar kapsamında 14 Temmuz Salı günü saat 01.00’dan 15 Temmuz Çarşamba günü saat 01.00’a kadar Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı bölgelerinde su kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri bir yandan Türk Kızılayı Caddesi Kızılay binası önü ile eski Hava Hastanesi önüne 2 adet köprülü kavşak yapım çalışmalarına devam ederken, ASKİ ekipleri de eş zamanlı olarak altyapı çalışmalarına hız verdi. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, içme suyu ana iletim hattında yapılacak deplase çalışmaları nedeniyle 14 Temmuz Salı günü saat 01.00’dan 15 Temmuz Çarşamba günü saat 01.00’a kadar 24 saat süreyle Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı bölgelerinde su kesintisi uygulanacağı belirtildi. 45 günlüğüne trafiğe kapatılan Türk Kızılayı Caddesi’nde içme suyu ana iletim hattındaki deplase çalışması nedeniyle yapılacak bir günlük su kesintisinden Etimesgut ilçesinde 30 Ağustos, Ahi Mesut, Alsancak, Atakent, Ayyıldız, Bahçekapı, Elvan, Erler, Etiler, İstasyon, Kazım Karabekir, Oğuzlar, Piyade, Süvari ve Topçu mahalleleri; Yenimahalle ilçesinde Batı Sitesi ve Ergazi mahalleleri ile Gersan Sanayi Sitesi; Sincan ilçesinde ise Mareşal Çakmak, Selçuklu, Andiçen, Atatürk ve Plevne mahalleleri etkilenecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtıZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtı
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6’da kuyruğa girdiler

Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6’da kuyruğa girdiler

Hafta sonları artık sesiz geçiyor

Hafta sonları artık sesiz geçiyor

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

Cami inşaatı devam ediyor

Cami inşaatı devam ediyor

Başdeğirmen: "Ispartaspor’umuzun hakkı üst liglerde oynamaktır "

Başdeğirmen: "Ispartaspor’umuzun hakkı üst liglerde oynamaktır "

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

Ankara Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazar

İmsak
03:32
Sabah
05:23
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:25
Yatsı
22:08

Ankara Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazar

Elif Eslem Eczanesi
Cankaya
Kadıoğlu Eczanesi
Cankaya
Yeni Bilim Eczanesi
Yenimahalle
Çalık Eczanesi
Yenimahalle
Sena Eczanesi
Mamak
Ege Şifa Eczanesi
Mamak
Köroğlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Emniyet Teşkilatında amir sınıfı terfileri belli oldu

Emniyet Teşkilatında amir sınıfı terfileri belli oldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.