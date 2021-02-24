YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Etkili iletişim için kendi sesinizi dinleyin

Etkili iletişim için kendi sesinizi dinleyin

24.02.2021 13:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Etkili iletişim için kendi sesinizi dinleyin

Haber Spikeri Beyza Hakan etkili iletişim için kişinin sesli konuşması gerektiğini ve kendi sesini dinlemesi gerektiğini söylediDr.

Haber Spikeri Beyza Hakan etkili iletişim için kişinin sesli konuşması gerektiğini ve kendi sesini dinlemesi gerektiğini söyledi
Dr. Öğr. Üyesi Sefer Darıcı tarafından hazırlanan Kurumsal İletişim Merkezi (KİMER) söyleşilerine bu hafta Haber Spikeri Beyza Hakan konuk oldu. Spikerlikte dikkat edilmesi gereken hususlar, Türkçenin kullanımı, etkili iletişim gibi konularda bilgi veren Hakan, akıcı konuşmak için yüksek sesle kitap okumanın önemine değindi. Beyza Hakan, konuşmasında, “Haber, program sunan herhangi bir şeyi takdim eden birisinin ister sahnede olsun ister ekranda olsun amacı karşıdakini ikna etmek. Kişi akıcı konuşmaya başladığında özgüven de gelecek ve farkında olmadan beden dillerini kullanacaklar. Konuşurken bir yere tutunup destek almamak, elleri cebe sokmamak, başı dik tutmak, karşıdakinin gözlerinin içine bakmak oldukça önem arz eder. Eğer ekrandan sunuyorsanız birinin gözünün içine bakmak, doğru sunum için doğru hitabet çok önemli. Eğer sahnede sunum yapacaklarsa olabildiğince çok detaya girmeden göz kontağı yakalamaya çalışarak sunmaya çalışsınlar. Ama kitleye hitap etmek için diksiyon eğitimlerine gerek var. Nefes teknikleri çok önemli” ifadelerini kullandı.

Yüksek sesle okuyun, kendi sesinizi dinleyin
Hakan, kişinin kendisine güven duyması için yüksek sesle okuyup kendi sesini duymaları gerektiğini belirterek, “Etkili iletişimin olmazsa olmazı diksiyon, doğru Türkçe ve doğru nefes teknikleri. Herkesi memnun etmeniz gerekiyor. Ses egzersizi yapmanız lazım. Yüksek sesle okumanın önemini azımsamayın; günlük hayatta düzgün konuşabilmek için, teklemeden konuşmak için yüksek sesle konuşmanız gerekiyor. Ne sunuyorsanız onu dinlemek zorundasınız. Terim anlamlara hâkim olmanız gerekiyor. Teknik bilgileri bilmek zorundasınız. Konuşmanıza güvenecek noktaya gelin. Deneyimi olmayanlara şans verilmeli ki onlar da meslekte ilerlesinler. Uzmandan eğitim alırlarsa gerçekten kritik anları atlatabilecekler. Kendilerine güven duymaları için yüksek sesle okuyup yüksek sesle dinlemeleri gerekir. Hataları da tolere etmeyi öğrenmelisiniz. Bol konuşun, güvenilir kaynak bulun. Etkili iletişim eğitimi seçmeliler. Diksiyon sadece doğru Türkçe için değil; beden dili ile beraber etkili iletişim için de önemli. Kendi sesinizi dinleyin. Doğru Türkçe için radyo tiyatrolarını dinleyin’’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk bitti mi?Aşk bitti mi?
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi

Sivas Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
05:43
Sabah
07:06
Öğle
12:50
İkindi
15:54
Akşam
18:25
Yatsı
19:42
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

Öğrenciler, din görevlisi Mehmet Çelebi’ye gözyaşları içerisinde veda ettiler

Öğrenciler, din görevlisi Mehmet Çelebi’ye gözyaşları içerisinde veda ettiler

Azerbaycan ve Türksoy’dan Şair Çarboğa’ya ödül

Azerbaycan ve Türksoy’dan Şair Çarboğa’ya ödül

Evde kumar oynayan şahıslara 37 bin 273 lira ceza kesildi

Evde kumar oynayan şahıslara 37 bin 273 lira ceza kesildi

Sivas'ta evde kumar oynayan 15 kişiye 37 bin 273 lira ceza

Sivas'ta evde kumar oynayan 15 kişiye 37 bin 273 lira ceza

Minik çocuklar hayvanları unutmadı

Minik çocuklar hayvanları unutmadı

Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.