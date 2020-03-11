‘Etkili Öğretmen Olmak’ konulu konferans düzenlendi

Bartın Üniversitesi’nde gerçekleştirilen konferansta Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu tarafından ‘Etkili Öğretmen Olmak’ konusunda bilgiler verildi.

Bartın Üniversitesi Türk İslam Medeniyeti Araştırmalar Kulübü tarafından gerçekleştirilen konferans yoğun ilgi gördü. Kutlubey Yerleşkesi Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik, İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Hasan Kardeş’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Konferansın açılış konuşmasını yapan İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Toper Kaygın, “Öğrencilerini merkeze alan bir yapıda faaliyetlerini sürdüren Üniversitemizde, alanında yetkin kişiler tarafından düzenlenen toplantıları oldukça değerli buluyorum. Bugün olduğu gibi etkinliklerimizin öğrencilerimiz tarafından organize edilmesi ise ayrı bir öneme sahip. Bu noktada değerli konuşmacımıza, emeği geçen öğrencilerimize ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ederim” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu tarafından ‘Etkili Öğretmen Olmak’ başlıklı bir konuşma yapıldı. Vargeloğlu ilk olarak ‘Öğretmen kimdir?’ sorusunun cevabını katılımcılara aktararak, “Öğretmenlik mesleği 1739 sayılı temel eğitim kanunun da belirtilen öğretmenlik, devletin eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyonu ile sağlanır. Belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için, hangi öğretim kademesinde olursa olsun, öğretmen adaylarının yükseköğrenim görmelerinin sağlanması esastır” dedi.

Üniversite öğrencilerinin öğrencilik yıllarını iyi değerlendirmeleri gerektiğini de vurgulayan Vargeloğlu, “Marmara üniversitesinde okuduğum 2000 yıllarında bizde bu etkinlikleri yapmaya başlamıştık. Bu etkinlikler, sertifikalar ve kendinize katacağınız her bir belge sizi dışarda farklı kılacak olan çalışmalardır. Yani su akarken testinizi iyi doldurmanız gerekiyor” diye konuştu.

Vargeloğlu, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’ tan alıntılar da yaparak “Milli Eğitim Bakanımızın da dediği gibi usta bir öğretmen, müfredatı çocukların ihtiyacına göre anında yeniden inşa eder. Fırsat eğitimi yapar. Müfredat kelimesinin kökü ‘fert’ ten gelir. O fert çocuktur, öğrencidir, onun içinde saklı olan cevherdir. Bu cevheri mücevher yapacak oyuncularsa öğretmenlerdir” ifadelerine yer verdi.

Etkinlik karşılıklı soru ve cevapların ardından son buldu.



