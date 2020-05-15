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Etkin pişmanlıktan faydalanan FETÖ sanığına 2,5 yıl hapis cezası

ADANA HABERLERİ  | 15.05.2020 14:12 | Son Güncelleme

Etkin pişmanlıktan faydalanan FETÖ sanığına 2,5 yıl hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "bölge imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığa etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Adem A. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Adem A. savunmasında, Adana'da FETÖ'ye ait öğrenci evlerinde kaldığını ve 2007'de örgüt yurdunda çalışmaya başladığını söyledi.

Karaisalı'da bulunan FETÖ'ye ait yurtta 2008 yılında müdürlük yaptığını belirten sanık, ''Daha sonra Adana'da 'bölgeci' olarak faaliyet yürüttüm. Bu süreçte FETÖ'ye ait öğrenci evleriyle ilgilendim. Ben kendi adıma aldığım telefon hattını Ö.S. isimli örgüt mensubuna verdim. Ö.S. bu hat üzerinden kendi telefonuna ByLock programını yükleyerek kullandı.'' ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın aşamalarda verdiği tutarlı teşhis ve beyanlar dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Adem A'yı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.

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