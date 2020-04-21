ETO Başkanı Salon Kovid 19 ile mücadelede odanın yaptığı çalışmaları anlattı

Balıkesir’in Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon korona virüs ile mücadele çalışmalarında Edremit Ticaret Odası’nın yaptığı faaliyetler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Edremit Ticaret Odası’nda bir basın toplantısı düzenleyen ETO Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon korona virüs ile mücadele kapsamında odanın yaptığı çalışmaları medya mensuplarına anlattı.

Edremit Ticaret Odası’nın Kovid 19 ile mücadele kapsamında yaptığı faaliyetler hakkında bilgi veren Coşkun Salon “Edremit Ticaret Odası olarak Koronavirüs ile mücadelede en ön saflarda yer alan kamu kuruluşları çalışanlarına destek amacıyla toplam 10 bin adet maske, 400 adet tulum ve 1 ton dezenfektandan oluşan yardım paketlerimizi Edremit Kaymakamlığı’na, Edremit Belediyesi’ne, Edremit Emniyet Müdürlüğü’ne, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı’na, Devlet Hastanesi’ne ve özel hastanelere ulaştırdık.” dedi.

Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde yardımlara devam ettiklerini ifade eden Salon “TOBB ve Edremit Ticaret Odası girişimiyle 800 gıda paketi meclis üyelerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine Ramazan öncesi dağıtılmaya başlandı.” dedi.

Oda üyelerinin sağlığının korunması için önlemler alındığının altını çizen Başkan Salon “Üyelerimizden gelen talepler üzerine harekete geçerek her üyeye 10 adet maske ve 500 ml dezenfektan olmak üzere toplam 25 bin adet maske ve bin 150 litre dezenfektan dağıtımı yapılacaktır. Oda olarak üyelerimizin her zaman yanındayız. İhtiyaçları konusunda da yardımcı olmaya çalışıyor, çözüm noktasında hizmet veriyoruz.” dedi.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgının ekonomik etkilerini azaltmak için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Coşkun Salon “Devletimizin aldığı önlemler çerçevesinde biz de üyelerimizden ve sahadan gelen sorunları raporlayarak üst birliğimize gönderiyoruz. Hem işletmelerimizde, hem kişisel yaşamımızda, alınan karar ve kurallara uyduğumuz sürece bu virüsün meydana getirdiği olumsuzluklardan en hafif şekilde etkileneceğimize inanıyoruz.” Dedi.



