ETSO Başkanı Lütfü Yücelik 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci Yıldönümünü yayınladığı mesajla kutladı. Yücelik yayınladığı mesajda, hiçbir zaman bağımsızlığı ve hürriyetinden ödün vermeyen Türk Milleti için zaferlerle dolu Ağustos ayının ayrı bir önemi olduğunu vurguladı.

“Bu toprakların Türk yurdu olduğu 26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferinden, 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’a kadar kazandığımız birçok zafer var. Milletimizin bu zaferlerle bu topraklarda ebediyen yaşayacağını tüm dünyaya göstermiştir” diyen Başkanı Yücelik şunları da söyledi; “Asil milletimizin tarihi; İstiklal ve istikbali uğruna, hakkı ve adaleti tesis etmek için girilen savaşlar ve neticesince kazanılan şanlı zaferlerle doludur. Vatanımıza düşman ayakları basmasın diye yaşlısından gencine, erkeğinden kadınına topyekün nice zor günlere göğüs gerdik. Atalarımız bu topraklar için canlarını verdiler, kanlarını akıttılar ancak düşmana bir karış toprak vermediler. Hiçbir zaman yılmadık, yıkılmadık, ümitsizliğe kapılmadık. Bundan sonra da atalarımızın emaneti bu güzel vatana aynı ruh ve heyecanla sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

30 Ağustos Zaferi’nin, İstiklal Harbi’nin ‘Zafer Tacı’ olduğunu belirten Başkan Yücelik, “Milletimizi ve ülkemizi bölmek isteyen iç ve dış düşmanlar, her zaman karşısında bu asil milletin dik duruşunu, azmini, kararlılığını bulacak ve milletimiz bu topraklar üzerinde hain emelleri olanlara her zaman gerekli cevabı verecektir. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı 30 Ağustos Zaferi’nin 98. Yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

