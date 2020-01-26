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ETSO Başkanı Yücelik: “Acılarını kalbimizde hissediyoruz”

ERZURUM HABERLERİ  | 26.01.2020 10:47 | Son Güncelleme

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için taziye mesajı yayımladı.Mesajında, “Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısını kalbimizde hissediyoruz” diyen ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik şu ifadelere yer verdi; “Milletimizin başı sağolsun, büyük bir acı yaşıyoruz.

ETSO Başkanı Yücelik: “Acılarını kalbimizde hissediyoruz”

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için taziye mesajı yayımladı.
Mesajında, “Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısını kalbimizde hissediyoruz” diyen ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik şu ifadelere yer verdi; “Milletimizin başı sağolsun, büyük bir acı yaşıyoruz. Depremin yaşandığı andan itibaren kalplerimiz hep oradaki kardeşlerimiz için attı. Ancak maalesef ülkemizi hüzne boğan bu felakette, 31 insanımız hayatını kaybetti, 1.607 vatandaşımız da yaralı olarak kurtuldu. Tek duamız; bu sayının daha fazla artmaması Üyelerimiz, meclisimiz ve yönetim kurulumuz adına, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Devletimiz ve milletimiz maddi ve manevi bütün imkanlarıyla her zaman tek yürek halinde depremzede vatandaşlarımızın yanındadır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralanan kardeşlerimize de Cenabı Allah’tan acil şifalar diliyorum."
Başkan Yücelik ayrıca, Türkiye Odalar ve Boralar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan yardım kampanyasına ETSO olarak katkıda bulunmak için harekete geçtiklerini belirterek şunları söyledi; “Elazığ ve Malatya’da depremden etkilenen kardeşlerimizin yaralarını sarmak amacıyla Odamız öncülüğünde, üyelerimizin de katılımıyla ayni ve nakdi destekte bulunmayı hedefliyoruz. Bu amaçla; ayni yardımda bulunmak isteyen üyelerimiz; elektrikli veya tüplü ısıtıcı, battaniye, kullanılmamış giysi, kuru gıda, çocuk maması ve bezi gibi yardım malzemelerini 29 Ocak Çarşamba günü mesai bitimine kadar tarafımıza ulaştırılması halinde toplanan malzemeler hızlı bir şekilde deprem bölgesine ulaştırılacaktır.”

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