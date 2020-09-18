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ETSO korona tedbirleri için esnafı bilgilendirmeye devam ediyor

EDİRNE HABERLERİ  | 18.09.2020 12:50 | Son Güncelleme

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirmeye devam ediyor.Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M.Emre Alp, Başkan Yardımcılarından Aydoğan Akıncı ve Yener İşbilir, Sayman Üye Recai Kocatürk, Genel Sekreter Nevzat Taşkın ve Bedesten Çarşı Dernek Başkanı Hakan Fındıklı’nın katılımı ile birlikte Bedesten Çarşısındaki işletmeleri ziyaret ettik.Ziyarette Covid-19 maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirme sağlanmasının yanı sıra Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak yaptırmış olduğumuz “Koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir” afişlerinin dağıtımı gerçekleştirdik.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirmeye devam ediyor.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M.Emre Alp, Başkan Yardımcılarından Aydoğan Akıncı ve Yener İşbilir, Sayman Üye Recai Kocatürk, Genel Sekreter Nevzat Taşkın ve Bedesten Çarşı Dernek Başkanı Hakan Fındıklı’nın katılımı ile birlikte Bedesten Çarşısındaki işletmeleri ziyaret ettik.
Ziyarette Covid-19 maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirme sağlanmasının yanı sıra Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak yaptırmış olduğumuz “Koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir” afişlerinin dağıtımı gerçekleştirdik.

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