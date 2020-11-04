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ETSO üyelerine indirimli elektrik satışı

EDİRNE HABERLERİ  | 04.11.2020 11:59 | Son Güncelleme

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş.

ETSO üyelerine indirimli elektrik satışı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ) arasında ETSO üyelerine indirimli elektrik satışına yönelik protokol imzalandı.
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt yaptığı yazılı açıklamada, “ETSO ile TREPAŞ arasında karşılıklı işbirliği ile ETSO üyelerine indirimli elektrik satışı yapılmak suretiyle avantaj sağlanması amacı ile imzalanan protokol çerçevesinde TREPAŞ, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Serbest Tüketici kapsamındaki üyelerine EPDK’nın Ulusal Tarife Tablosu’ndaki aktif birim fiyatlar üzerinden ticarethane tüketici grubu için yüzde 7 indirimle ya da 12 ay boyunca 55 kr/kWh sabit fiyatla elektrik satışı yapacaktır. Sanayi ve yüksek tüketimli tüketici grubu için ise üyelere ait abonelikler özelinde ayrıca fiyat çalışması yapılacak ve üyelere sunulacaktır” dedi.
İndirimden yararlanmak isteyen ETSO üyelerinin Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Oda Kayıt Belgesi ile 31 Aralık tarihine kadar TREPAŞ’a başvurmaları gerektiği açıklandı.

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