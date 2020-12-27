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ETSO, Ziraat Bankası ile ‘Tedarik Zinciri’ protokolü imzaladı

ERZURUM HABERLERİ  | 27.12.2020 18:17 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa hayata geçirdiği “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi” kapsamında, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Ziraat Bankası Erzurum Şube Müdürlüğü arasında bir protokol imzaladı.ETSO’da gerçekleşen imza töreninde, hazırlanan protokole ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ile Ziraat Bankası Erzurum Bölge Yöneticisi Mahmut Şencan imza attı.

ETSO, Ziraat Bankası ile ‘Tedarik Zinciri’ protokolü imzaladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa hayata geçirdiği “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi” kapsamında, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Ziraat Bankası Erzurum Şube Müdürlüğü arasında bir protokol imzaladı.
ETSO’da gerçekleşen imza töreninde, hazırlanan protokole ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ile Ziraat Bankası Erzurum Bölge Yöneticisi Mahmut Şencan imza attı. Ziraat Bankası Erzurum Şube Müdürü Ümmet Bilmez ile Bölge Satış ve Performans Müdürü Bünyamin Kılıç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, söz konusu proje kapsamında Ziraat Bankası tarafından sağlanacak imkanlardan herhangi bir sektör kısıtlaması olmadan oda üyesi bütün firmaların faydalanabileceğini söyledi. Kart limiti tahsisatı bankacılık koşullarına firmanın risk durumuna göre banka tarafından belirleneceğini ve herhangi bir üst limit bulunmadığını kaydeden Başkan Yücelik, “Bu sistem sadece tedarik zincirinde birbirine entegre olmuş ticari işletmeler arasında uygulanacak olup, her satış bu kapsamda değerlendirilemeyecektir” dedi.
Projenin amacının; tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilerek, tahsilat konusunda her iki tarafın da riskini sıfıra indirilmek olduğunu ifade eden Ziraat Bankası Erzurum Bölge Yöneticisi Mahmut Şencan şunları söyledi; “Ürün satıcılar (tedarikçi) için; tahsilat riskinin sıfıra indirilmesi ve esnek vade ve taksit imkânları ile daha fazla satış yapabilme imkânı sunarken, alıcılara da; Ödemeleri taksit ve vadeler ile yapma imkânı ve kredi/çek kullanmadan kendi tedarikçisi ile banka üzerinden ticaret yapması gibi avantajlar sağlayacaktır.”
Projeyle ilgili detaylı bilgi için sektorler@tobb.org.tr ve guvenliticaret@ziraatbank.com.tr adresiyle iletişime geçilebileceği ifade edildi.

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