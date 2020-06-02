ETSO’dan online sektörel istişare toplantısı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) İş ve Endüstri İlişkileri Ofisi tarafından video konferans yönetimiyle düzenlenen, ‘Sektörel İstişare Toplantısı’nda, pandemi sürecinde Erzurum ekonomisinin durumu ele alındı.

ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın’ın başkanlığında düzenlenen ve ETSO İş ve Endüstri İlişkileri Uzmanı Mehtap Yarbaşı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Meclis ve Meslek Komiteleri üyeleri, ETSO Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl, ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Daştan, KGF Erzurum İl Temsilcisi Emrah Süer, KOSGEB ETSO Temsilcilik Ofisi sorumlusu Edanur İspirli ve ETSO İş Okulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Meclis Başkanı Saim Özakalın yaptı. Pandemi sürecinde ETSO’nun yaptığı çalışmaları anlatan Özakalın, pandeminin ekonomiye olumsuz etkilerinin sınırlandırması ve iş dünyasının bu süreçte yaşadığı sıkıntılara çözüm bulunması için çaba gösterdiklerini dile getirdi. Özakalın, gerek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), gerekse ilin siyasi temsilcilerinin aracılığıyla, başta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olmak üzere, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantılarda, şehrin ve bölgenin sorunlarını gündeme taşıdıklarını ve çözün önerileri sunduklarını kaydetti.

Özakalın şunları söyledi; “Bu toplantılarda dile getirdiğimiz ve öncesinde rapor halinde ilgili yerlere ilettiğimiz birçok konu çözüme kavuşturuldu. Bunları da üyelerimizle paylaştık. Özellikle süreçten olumsuz etkilenen üyelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak adına başta Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Lütfü Yücelik olmak üzere Oda olarak ciddi gayret gösterdik. Aksayan uygulamalarla ilgili olarak düşüncelerimizi ifade edip çözüme kavuşması için çalıştık. Şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin gerçekleri doğrultusunda iş ve çalışma hayatımızın istikrarın sağlanması için elimizden geleni yapmaya gayret gösterdik. Bu süreçte sabır ve fedakarlık gösteren toplumumuzun bütün kesimlerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sıkıntılı dönemi en az kayıpla atlatıp, hayatımıza ve işlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.”

Toplantıda daha sonra ETSO Meclis Üyesi Cevdet Ağyürek, ETSO İş Okulu olarak, pandemi döneminde üyelere yönelik olarak yapılan bilgilendirme faaliyetleriyle ilgili bilgi aktardı. Toplantıda, ETSO Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl de pandeminin ilan edildiği ilk andan itibaren üye hizmetlerine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğretim Üyesi Hüseyin Daştan da katılımcılara, “Yeni Normaller İçerisinde Ticari Fırsatlar” konulu bir sunum yaptı. Toplantıda, KGF Temsilcisi Emrah Süer, KGF Kredileri, KOSGEB Temsilcisi Edanur İspirli de KOSGEB destekleriyle ilgili bilgiler verdi.



