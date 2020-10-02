YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. ETSO’dan sınır ötesi iş birliği projesi

ETSO’dan sınır ötesi iş birliği projesi

EDİRNE HABERLERİ  | 02.10.2020 13:03 | Son Güncelleme

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Yambol EuroClub Women işbirliği ile Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen ECO-WOMAN projesi kapsamında, Türk heyet Bulgaristan’ın Yambol kentine gitti.Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Yambol EuroClub Women işbirliği ile Interreg-IPA Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen ECO-WOMAN projesi kapsamında, partnerimiz EUROCLUB WOMAN eşliğinde Edirne’de gerçekleştirdiğimiz "Biyolojik ve Ekolojik Ürünlerin Üretimi" konulu sınır ötesi forum ve "Uluslararası Organik Ürünler Sergisi"nin Bulgaristan ayağını gerçekleştirmek üzere 50 kişilik bir heyet ile Yambol’a gitti.Programın ilk gününde düzenlenen sınır ötesi foruma, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Meclis Başkanı Emre Alp, TOBB Marmara Bölge Temsilcisi ve Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan, Yambol Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Stoicho Stoichev, EUROCLUB WOMAN Başkanı Tatyana Balachieva, Oda Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, kadın girişimciler, kırsalın doğal pazarı kadınları, proje yararlanıcıları ile Bulgar misafirler katıldı.Meclis Başkanı Emre Alp, EUROCLUB WOMAN Başkanı Tatyana Balachieva, Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan’ın açılış konuşmaları ile başlayan program, organik ve ekolojik ürünlerin üretimi, ekolojik denge ve doğaya etkileri, iklim değişikliği gibi konulara ilişkin sunumlar ile devam etti.Programın ikinci günü, Yambol EuroClub Women tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Sergi ve organik üretim tesislerinin ziyareti ile devam edecek.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Yambol EuroClub Women işbirliği ile Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen ECO-WOMAN projesi kapsamında, Türk heyet Bulgaristan’ın Yambol kentine gitti.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Yambol EuroClub Women işbirliği ile Interreg-IPA Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen ECO-WOMAN projesi kapsamında, partnerimiz EUROCLUB WOMAN eşliğinde Edirne’de gerçekleştirdiğimiz "Biyolojik ve Ekolojik Ürünlerin Üretimi" konulu sınır ötesi forum ve "Uluslararası Organik Ürünler Sergisi"nin Bulgaristan ayağını gerçekleştirmek üzere 50 kişilik bir heyet ile Yambol’a gitti.
Programın ilk gününde düzenlenen sınır ötesi foruma, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Meclis Başkanı Emre Alp, TOBB Marmara Bölge Temsilcisi ve Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan, Yambol Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Stoicho Stoichev, EUROCLUB WOMAN Başkanı Tatyana Balachieva, Oda Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, kadın girişimciler, kırsalın doğal pazarı kadınları, proje yararlanıcıları ile Bulgar misafirler katıldı.
Meclis Başkanı Emre Alp, EUROCLUB WOMAN Başkanı Tatyana Balachieva, Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan’ın açılış konuşmaları ile başlayan program, organik ve ekolojik ürünlerin üretimi, ekolojik denge ve doğaya etkileri, iklim değişikliği gibi konulara ilişkin sunumlar ile devam etti.
Programın ikinci günü, Yambol EuroClub Women tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Sergi ve organik üretim tesislerinin ziyareti ile devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun
Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandıŞehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı
En Çok Okunan Yerel Haberler
CHP Akyurt İlçe Başkanlığına Filiz Geygel atandı
CHP Akyurt İlçe Başkanlığına Filiz Geygel atandı
Otel genel müdürü hayatını kaybetti
Otel genel müdürü hayatını kaybetti
Nevşehir'de takside 5 yabancı uyruklu yakalandı
Nevşehir'de takside 5 yabancı uyruklu yakalandı
Samsun Sanayi Sitesi dönüşümünde geri sayım başlıyor
Samsun Sanayi Sitesi dönüşümünde geri sayım başlıyor
ADÜ İletişim Fakültesi Akademik Kurul toplantısı gerçekleşti
ADÜ İletişim Fakültesi Akademik Kurul toplantısı gerçekleşti
Ankaragücü Kayserispor 37. randevuda
Ankaragücü Kayserispor 37. randevuda

Edirne Namaz Vakitleri 2 Ekim Cuma

İmsak
05:39
Sabah
07:05
Öğle
13:08
İkindi
16:24
Akşam
19:02
Yatsı
20:22

Edirne Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Cuma

Erkin Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Yavuz Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Alkan Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Edirne'de hastaneye getirilen 23 günlük bebek yaşamını yitirdi
Edirne'de hastaneye getirilen 23 günlük bebek yaşamını yitirdi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Edirne'de incelemelerde bulundu
Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Edirne'de incelemelerde bulundu
Uzunköprü'de Motosiklet Kazası - 1 Ölü 1 Yaralı
Uzunköprü'de Motosiklet Kazası - 1 Ölü 1 Yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.