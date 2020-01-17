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  4. ETSO’nun konukları TİM’den

ETSO’nun konukları TİM’den

ERZURUM HABERLERİ  | 17.01.2020 17:21 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Kimya Sektör Kurulu Başkanı Adil Pelister, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası(ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’i ziyaret etti.Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği(DAİB)’nin davetlisi olarak Erzurum’a gelen Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Kimya Sektör Kurulu Başkanı Adil Pelister, kentte bir dizi ziyaretlerde bulundu.

ETSO’nun konukları TİM’den

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Kimya Sektör Kurulu Başkanı Adil Pelister, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası(ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’i ziyaret etti.
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği(DAİB)’nin davetlisi olarak Erzurum’a gelen Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Kimya Sektör Kurulu Başkanı Adil Pelister, kentte bir dizi ziyaretlerde bulundu. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası(ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’i makamında ziyaret eden Başkan Pelister’e Türkiye İhracatçılar Meclisi Denetim Kurulu Üyesi Kenan Baytaş, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Özcan Doğu Kaya, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver eşlik etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, genel ekonomik gelişmeler hakkında görüşlerini aktardı.
TİM Kimya Sektör Kurulu Başkanı Adil Pelister, Başkan Yücelik’e bir plaket, Başkan Yücelik ise konuğuna Oltu taşı tesbih hediye etti.

ETSO’nun konukları TİM’den

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