YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. ETSO’nun Organik Tarım Uygulamaları Eğitimi 2. modülü tamamlandı

ETSO’nun Organik Tarım Uygulamaları Eğitimi 2. modülü tamamlandı

EDİRNE HABERLERİ  | 27.07.2020 15:20 | Son Güncelleme

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın, Organik Tarım Uygulamaları Eğitimi 2.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın, Organik Tarım Uygulamaları Eğitimi 2. modülü tamamlandı.
Avrupa Birliği Başkanlığı’nın ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının ikinci teklif çağrısı kapsamında Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülmekte olan CB 005.2.12.079 sayılı ECO "WOMAN - Initiatives To Manage Natural Resources For Better Life"isimli proje faaliyetleri devam etmektedir.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın yürüttüğü ECOWOMAN projesi kapsamında, geçtiğimiz hafta 1. modülü ilde önemli bir miktarda ve başarıyla organik üretim yapan Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu personeline gerçekleştirilen "Tarım Ürünlerinin ve Gıdaların Ekolojik ve Biyolojik Üretiminin Organizasyonu ve Uygulanması" eğitiminin 2. modülü bu kez başvuru yaparak katılımda bulunan kursiyerlere yönelik olarak gerçekleşti.
Hafta boyunca, tüm günlere yayılan ve 30 saat süren eğitimlerde teorik bilgilerin yanı sıra, saha uygulamalarına da yer verildi. Eğitim sonunda katılımcılar sertifikalarını ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Meclis Başkanı Emre Alp’ten aldılar ve İlimizde büyük ve başarılı ölçüde organik tarım uygulamaları gerçekleştirilen Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumunu gezdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arnavutköy'de bomba alarmı! Arnavutköy'de bomba alarmı!
Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandıŞehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Faytondan özgürlüğe

Faytondan özgürlüğe

129 yıllık Sultan Abdülhamit Han dönemi eseri ilgi bekliyor

129 yıllık Sultan Abdülhamit Han dönemi eseri ilgi bekliyor

Bir asırlık İçmeceler, şifa dağıtmaya devam ediyor

Bir asırlık İçmeceler, şifa dağıtmaya devam ediyor

Uzmanlardan kurban eti uyarıları

Uzmanlardan kurban eti uyarıları

Biçerdövercilerin zorlu gurbet mesaisi

Biçerdövercilerin zorlu gurbet mesaisi

Planlı çalışarak, Türkiye birincisi oldu

Planlı çalışarak, Türkiye birincisi oldu

Edirne Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:07
Sabah
05:56
Öğle
13:25
İkindi
17:22
Akşam
20:44
Yatsı
22:26

Edirne Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Gürak Eczanesi
Merkez
Sözer Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Toker Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Trakya Teknopark ailesi büyümeye devam ediyor

Trakya Teknopark ailesi büyümeye devam ediyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Edirne sokaklarında YKS sessizliği

Edirne sokaklarında YKS sessizliği

Kimi kimliğini unuttu, kimisini küçük kızı sınava bırakmadı

Kimi kimliğini unuttu, kimisini küçük kızı sınava bırakmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.