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ETSO’ya Vergi Haftası ziyareti

ERZURUM HABERLERİ  | 26.02.2020 17:08 | Son Güncelleme

Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, bu yıl 24 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında kutlanan 31.

ETSO’ya Vergi Haftası ziyareti

Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, bu yıl 24 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında kutlanan 31. Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’i ziyaret etti.
Gelir İdaresi Grup Müdürü Mehmet Kuzucu ve Aziziye Vergi Dairesi Müdürü Ümit Lütfi Aytüre’yle birlikte Başkan Yücelik’i ziyaret eden Aslan, hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verdi. Ziyarette, her mükellefin kendileri için özel olduğunu ve bütün kurum çalışanlarının bu anlayışla en iyi hizmeti sunmaya gayret gösterdiğini söyleyen Aslan, vergi mükellefiyeti anlamında devletin sunduğu her kolaylığı aksatmadan vatandaşa ulaştırmak için çalıştıklarını ifade etti. Ergün Aslan, kurumlar arası ilişkileri de her zaman sıcak tutmayı ilke edindiklerini belirterek, bu konuda ETSO ile yakın işbirliği içerisinde olduklarının altını çizdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yücelik, Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan’ın nezdinde bütün kurum çalışanlarının 31. Vergi Haftası’nı kutladı. Vergi bilinci yüksek toplumlarda ekonomik kalkınmanın ve gelişmenin de aynı paralelde seyrettiğini vurgulayan Başkan Yücelik konuşmasında, mükelleflerin işlerini kolaylaştıran çözüm odaklı uygulamaların iş alemi için büyük önem taşıdığının altını çizdi.

ETSO’ya Vergi Haftası ziyareti

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