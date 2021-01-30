ETÜ ile Atatürk Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Erzurum Teknik Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi arasında Beslenme ve Diyetetik bölümü laboratuvarlarının ortak kullanımına ve iki üniversite arasında iş birliği yapılması üzerine protokol imzalandı.

İmza törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı katıldı.

Protokol kapsamında Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne ait Beslenme Antropometrisi Laboratuvarı’nı, Beslenme İlkeleri Laboratuvarı’nı ve Besin Kimyası Laboratuvarı’nı kullanmalarına olanak sağlanacak.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, yapılan protokolün sağlık eğitimi imkanlarının gelişmesine ve eğitim uygulamalarında kolaylıkların sağlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.



