YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. ETÜ ile KUDAKA arasında protokol anlaşması imzalandı

ETÜ ile KUDAKA arasında protokol anlaşması imzalandı

08.02.2021 15:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ETÜ ile KUDAKA arasında protokol anlaşması imzalandı

Erzurum Teknik Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı arasında “Toplu Taşımada Trafik Eğitimi” başlıklı faaliyetin yürütülmesi üzerine teknik destek sözleşmesi imzalandı.Projeyle birlikte Erzurum’daki trafik sorunlarına farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı arasında “Toplu Taşımada Trafik Eğitimi” başlıklı faaliyetin yürütülmesi üzerine teknik destek sözleşmesi imzalandı.
Projeyle birlikte Erzurum’daki trafik sorunlarına farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Bu doğrultuda, yaya güvenliği, trafik çevre ve gürültü kirliliği, müşteri memnuniyeti için can ve mal kaybının azaltılması ile kaliteli toplu taşıma gibi konular üzerine ticari taksi, minibüs, öğrenci servisi, halk otobüsü, belediye otobüsü şoförlerine trafik eğitimi sağlanacak.
KUDAKA binasında düzenlenen imza törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Yasin Çodur ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Okan Güven katıldı.

ETÜ ile KUDAKA arasında protokol anlaşması imzalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındıMutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Erzurum Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
05:45
Sabah
07:09
Öğle
12:34
İkindi
15:23
Akşam
17:49
Yatsı
19:08

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Engin Eczanesi
Palandoken
Seker Eczanesi
Palandoken
Hayat Eczanesi
Yakutiye
Ilıca Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
İnci Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Merkez Eczanesi
Hinis
Fatıh Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Öğrencilerden “Tarihe 3D dokunuş” projesi

Öğrencilerden “Tarihe 3D dokunuş” projesi

Ülkü Ocakları’mdan kardeş ülke Azerbaycan’daki okul projesi için yardım kampanyası

Ülkü Ocakları’mdan kardeş ülke Azerbaycan’daki okul projesi için yardım kampanyası

Karnavas Bezi’nin tanıtımı için imzalar atıldı

Karnavas Bezi’nin tanıtımı için imzalar atıldı

Yeşilay’dan, Sigarayı Bırakma Günü’nde ‘korona virüs sigara içeni sever’ uyarısı

Yeşilay’dan, Sigarayı Bırakma Günü’nde ‘korona virüs sigara içeni sever’ uyarısı

Palandöken Refah’tan Kâbe-i Muazzama tepkisi

Palandöken Refah’tan Kâbe-i Muazzama tepkisi

Aydemir: ‘AK Belediyecilik şehre sevdadır’

Aydemir: ‘AK Belediyecilik şehre sevdadır’

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.