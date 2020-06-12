ETÜ öğretim üyesinden çiçek yerine milli dayanışma kampanyasına sms ricası

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde görev yapan ve aynı zamanda ata sporu güreşte ay-yıldızlı mayoyu defalarca giymiş olan eski milli güreşçi Serhat Özbay, geçtiğimiz hafta doçentliğe yükseldi.

Tebrik edilmek üzere çiçek yollanmasının yerine sms ricasında bulunan Özbay, “‘Biz bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek olunmasının kendisini daha çok mutlu edeceğini ifade etti.

Zorlu geçen pandemi sürecinde milletimizin ihtiyaç duyduğu desteğe önem veren Doç. Dr Serhat Özbay’a yaklaşımından dolayı üniversite yönetiminden de destek geldi.

