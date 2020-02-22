ETÜ Sanayici ve KOBİ’nin yanında

Erzurum Teknik Üniversite Teknoloji Transfer Ofisi ve ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi tarafından proje geliştirme, AR-GE ve danışmanlık desteği verilen ‘Mobil Uygulama Destekli Balık Sayma Makinesi’ projesi KOSGEB tarafından desteklenmeye layık görüldü.

Kuzgun Barajı’nda entansif balık yetiştiriciliği yapan ve yıllık 1000 ton balık üretim kapasitesine sahip olan Dolunay Mühendislik Ltd. Şti. firması yurtdışı ve yurtiçi pazarına sunmuş olduğu balıkların strese maruz kalmadan sayılması ve istiflenmesi için ihtiyaç duyduğu balık sayma makinesi projesinin elektronik ve yazılım gereksinimleri için ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi ve ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi’nden destek alacak.

Kamu Üniversite Sanayi iş birliği çerçevesinde sürekli olarak sanayiciler ve kobilerle bir araya gelen Erzurum TTO ve Kristal Girişimcilik Merkezi uzmanları yaklaşık 5 ay önce Kuzgun Barajı’nda faaliyet gösteren Dolunay Mühendislik Ltd. Şti. firmasıyla bir araya gelmiş ve firmanın balık yetiştiriciliğinde yaşadığı problemler hakkında fikir alış verişi yaptı. Yapılan U2B görüşmeleri neticesinde söz konusu proje ETÜ TTO ve ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi uzmanları tarafından olgunlaştırılmış ve böylece AR-GE kapsamında proje KOSGEB tarafından desteklenmeye layık görüldü. Projenin elektronik ve yazılım gereksinimleri ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezinde bulunan modern donanımlı Maker Lab’da yapılacak ve proje danışmanlığını ise Üniversitemiz Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Gürkan Kalınay üstlenecek.

ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleştirilen proje lansmanında konuşan ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Dumlu, ETÜ TTO olarak bölgemizde faaliyet gösteren tüm sanayicilerle ve KOBİ’lerle Kamu Üniversite Sanayi iş birliği çerçevesinde sürekli olarak bir araya geldiklerini ve yapılan U2B görüşmeleri sayesinde söz konusu AR-GE projelerin ortaya çıktığını ifade etti.

ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Kağan Koray Ayten ise ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi olarak tüm girişimcilerin, sanayicilerin ve KOBİ’lerin AR-GE ihtiyaçları için yanlarında oldukları belirterek, ETÜ Kristal olarak tüm AR-GE projelerine destek olabileceklerini belirtti.

Erzurum KOSGEB Müdürü Umut Tan ve Baş Uzmanı Adem Gültürk ise Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programının amacının; desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamak olduğunu belirterek, bu örnek proje işbirliğiyle bölgemizde Sanayi ve KOBİ AR-GE projelerin artarak devam edeceğini belirtti.

Dolunay Mühendislik firma sahibi Ahmet Alğan ise projeye desteklerinden dolayı ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi, ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi ve KOSGEB yetkililerine teşekkürlerini iletti.

