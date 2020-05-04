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ETÜ Teknoloji Takımı TEKNOFEST 2020’de

ERZURUM HABERLERİ  | 04.05.2020 14:05 | Son Güncelleme

Teknofest 2019’da Robotik Fetih 1453 yarışmasında ETÜ’yü başarıyla temsil eden Teknoloji Takımı bu yıl katılım sağladığı İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmasında ön tasarım raporunu başarıyla geçti.Günümüzde sivil ve askeri uygulamalarda doğal kaynakların korunması ve incelenmesi, ülke güvenliğinin sağlanması gibi çeşitli amaçlara hitap eden su altı uygulamalarının gelişmesi hedeflenen yarışmada başvuran 127 takım içinden başarılı olan ETÜ takımı bu yıl Gaziantep’te düzenlenecek Teknofest 2020’de Erzurum’u temsil edecek.

ETÜ Teknoloji Takımı TEKNOFEST 2020’de

Teknofest 2019’da Robotik Fetih 1453 yarışmasında ETÜ’yü başarıyla temsil eden Teknoloji Takımı bu yıl katılım sağladığı İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmasında ön tasarım raporunu başarıyla geçti.
Günümüzde sivil ve askeri uygulamalarda doğal kaynakların korunması ve incelenmesi, ülke güvenliğinin sağlanması gibi çeşitli amaçlara hitap eden su altı uygulamalarının gelişmesi hedeflenen yarışmada başvuran 127 takım içinden başarılı olan ETÜ takımı bu yıl Gaziantep’te düzenlenecek Teknofest 2020’de Erzurum’u temsil edecek.

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