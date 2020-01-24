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ETÜ’de ’’AB Ufuk2020 Marie Sklodowska Curie Alanı Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (RISE)” semineri

ERZURUM HABERLERİ  | 24.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

Erzurum Teknik Üniversite Teknoloji Transfer Ofisi koordinatörlüğünde araştırmacılara ve sanayicilere yönelik olarak uluslararası proje geliştirme ve hazırlama çalışmalarını desteklemek amacıyla ’’AB Ufuk2020 Marie Sklodowska Curie Alanı Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (RISE) hakkında’’ bilgilendirme semineri düzenlendi.Açılış konuşmasını yapan Teknoloji Transfer Ofisi Müdürümüz Doç.

Erzurum Teknik Üniversite Teknoloji Transfer Ofisi koordinatörlüğünde araştırmacılara ve sanayicilere yönelik olarak uluslararası proje geliştirme ve hazırlama çalışmalarını desteklemek amacıyla ’’AB Ufuk2020 Marie Sklodowska Curie Alanı Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (RISE) hakkında’’ bilgilendirme semineri düzenlendi.
Açılış konuşmasını yapan Teknoloji Transfer Ofisi Müdürümüz Doç. Dr. Ahmet Dumlu, Doğu Anadolu Bölgesinde, akademisyenlerin ve sanayicileri proje finansman kaynaklarından bahsederek Avrupa Birliği Ufuk 2020 proje çağrılarının akademisyenler ve sanayiciler için büyük bir fırsat kaynağı olduğunu söyledi.
Seminere konuşmacı olarak katılan TÜBİTAK Uzman Yardımcısı Şeyma Sayımlar, ’’Marie Skodowska-Curie Alanı 2020 Yılı Çağrıları, Ulusal İrtibat Noktası Hizmetleri ve Proje Başvurularında Dikkat Edilecek Hususlar’’ hakkında bilgiler verdi.
Etkinliğe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak olmak üzere Erzurum Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesinden çok sayıda araştırmacı, Ata Teknokent Müdürü Doç. Dr. Ersin Karaman, Erzurum Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Küçükler, Erzurum Organize Sanayi Bölgesi Başkan Yardımcısı Zafer Arınç, İPEKYOLUSİFED Başkanı Mehmet Nuri Alim, ETSO, TÜMSİAD ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan temsilciler katılım gösterdi.
Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, uluslararası araştırma projelerinin önemine değindiği konuşmasının sonunda katılımlarından ve katkılarından dolayı Şeyma Sayımlar’a plaket takdim etti.

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