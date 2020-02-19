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ETÜ’de ‘Eğitimde Dijital Dönüşüm’ konferansı

ERZURUM HABERLERİ  | 19.02.2020 16:11 | Son Güncelleme

Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi’nde "Eğitimde Dijital Dönüşüm" adlı konferans gerçekleştirildi.Konferansa, ETÜ Rektör Yardımcısı Prof.

Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi’nde "Eğitimde Dijital Dönüşüm" adlı konferans gerçekleştirildi.
Konferansa, ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit İncekara, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Şükrü Yapraklı, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz, “İnternet ve dijital teknolojilerin baş döndürücü bir hızla gelişip tüm sektörleri temelinden sarstığı bir dönemde, dijital nesil olarak adlandırılan öğrencilere daha iyi eğitim vermek amacıyla, dünyada en yaygın kullanılan "Öğrenme Yönetim Sistemlerinden (Learning Management System)" biri olan “Blackboard” programında tüm derslerin tanımlandındığını ve ders tanıtım videolarından ders materyallerine, uygulama örneklerinden ödevlerin dijital ortamda toplanmasına ve dijital ortamda sınavların gerçekleştirmesine imkan verecek bu uygulama sayesinde öğrencilerimiz; derslere aktif katılımı sağlayarak dersteki motivasyonlarını ve başarılarını artırmanın yanı sıra günümüzün en önemli yetkinliklerden biri olan dijital okur-yazarlık yeteneği de kazanmış olacaklardır. Ayrıca öğrencilerimiz dijital ortamdaki derslere Erzurum Teknik Üniversitesi web sayfasında verilen Blackboard linkinde e-mail adresleri ve şifreleri ile giriş yapabilecekleri gibi Google Play veya Apple Store’dan indirebilecekleri Blackboard uygulamasıyla da rahatlıkla ulaşabileceklerdir” dedi.
Konferans sonunda Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit İncekara, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz’a konuşmalarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

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