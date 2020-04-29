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ETUDOSD Dağcılık Şenliği iptal edildi

ISPARTA HABERLERİ  | 29.04.2020 17:57 | Son Güncelleme

Eğirdir Turizm Tanıtma Ve Doğa Sporları Kulübü Derneği tarafından 23 yıldır düzenlenen ETUDOSD Dağcılık Şenliği, bu yıl korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

ETUDOSD Dağcılık Şenliği iptal edildi

Eğirdir Turizm Tanıtma Ve Doğa Sporları Kulübü Derneği tarafından 23 yıldır düzenlenen ETUDOSD Dağcılık Şenliği, bu yıl korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. Derneğin Yönetim Kurulu, yaptıkları yazılı açıklamada covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla, şenliği iptal ettiklerini bildirdi.
Açıklamada şöyle denildi: "23 yıldır gerçekleştirdiğimiz ETUDOSD Dağcılık Şenliği’nin 24.sünü, 30-31 Mayıs 2020 tarihlerinde, Eğirdir Belediyesi ve ASMA Mimarlık Şirketi’nin destekleri ile gerçekleştirmeyi planlamıştık. Ancak Covit-19 virüsü salgınının önlenmesi çalışmaları kapsamında ülke çapında devletimizin verdiği mücadele ve önlemler bilinmektedir. Bu sene gerçekleştireceğimiz 24. ETUDOSD Dağcılık Şenliği’ni ETUDOSD Yönetim Kurulu olarak her yıl ortalama 1500-2000 kişinin katılımının olduğunu bilerek ve hem ülkemiz hem de siz doğa severlerin sağlığını düşünerek iptal etme kararını almış bulunmaktayız. 24. ETUDOSD Dağcılık Şenliği’nde 2021 yılı Mayıs ayında buluşmayı gönülden arzu ediyoruz”

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