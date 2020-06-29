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EÜ, "En İyi Altın Çağ Üniversiteleri" arasında 4’üncü sırada

İZMİR HABERLERİ  | 29.06.2020 11:29 | Son Güncelleme

Times Higher Education (THE)’nun açıkladığı 2020 yılının "En İyi Altın Çağ Üniversiteleri" arasında Ege Üniversitesi (EÜ), Türk üniversiteleri arasında 4’üncü sırada yer aldı.Times Higher Education (THE)’nun açıkladığı 2020 yılının "En İyi Altın Çağ Üniversiteleri" arasında Ege Üniversitesi (EÜ)önemli bir başarı yakaladı.50 yıldan fazla, 80 yıldan az sürede faaliyet gösteren üniversitelerin değerlendirilmesi ile oluşturulan listede Ege Üniversitesi, 4’üncülüğü Ankara Üniversitesi ile paylaştı.Ege Üniversitesi Rektörü Prof.

EÜ, "En İyi Altın Çağ Üniversiteleri" arasında 4’üncü sırada

Times Higher Education (THE)’nun açıkladığı 2020 yılının "En İyi Altın Çağ Üniversiteleri" arasında Ege Üniversitesi (EÜ), Türk üniversiteleri arasında 4’üncü sırada yer aldı.
Times Higher Education (THE)’nun açıkladığı 2020 yılının "En İyi Altın Çağ Üniversiteleri" arasında Ege Üniversitesi (EÜ)önemli bir başarı yakaladı.
50 yıldan fazla, 80 yıldan az sürede faaliyet gösteren üniversitelerin değerlendirilmesi ile oluşturulan listede Ege Üniversitesi, 4’üncülüğü Ankara Üniversitesi ile paylaştı.
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz, Times Higher Education’un açıkladığı 2020 yılının ‘En İyi Altın Çağ Üniversiteleri’ arasında 251- 300 sıralamasıyla 4’üncü sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. 65 yıllık bir üniversite olsak da hala genç bir üniversite gibi dinamik bir yapımız var ve asla çalışmaktan yorulmuyoruz. Araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlar ilerlediğimiz bu süreçte üniversitemiz birçok kurum ve kuruluşlar tarafından derecelendirilerek başarılarına yenilerini katmaya devam ediyor. Ege Üniversitesi, dünya üniversiteleri arasında yer alması için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz" dedi.
Times Higher Education’un "En İyi Altın Çağ Üniversiteleri" sıralamasında Ege Üniversitesi öğretim kategorisinde 17.2, araştırma kategorisinde 10.2 puan alırken, atıf etkisinde 13.5 puan aldı. Ayrıca Ege Üniversitesi sıralamada sanayi kategorisinde 37.9, uluslararası kategoride ise 22.1 puan aldı.

EÜ,

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