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EÜ İletişim Fakültesine sanatsal ödül

İZMİR HABERLERİ  | 20.12.2020 15:38 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.

EÜ İletişim Fakültesine sanatsal ödül

Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Güzeloğlu, "Herkes Kuşak Yol ile Bağlantıda" konulu tasarım yarışmasında ikincilik ödülünün sahibi oldu. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, akademisyen Doç. Dr. Cem Güzeloğlu’nu makamında ağırlayarak tebrik etti.
Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’nun sosyal medya üzerinden düzenlediği, Çin ve Türkiye arasında önemli bir ticaret ve kültür yolu olan tarihi İpek Yolu’nu anlatan "Herkes Kuşak Yol ile Bağlantıda" konulu tasarım yarışmasından, Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesine sanatsal bir ödül geldi. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Fotoğraf ve Grafik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Güzeloğlu, grafik mizah çalışması ile yarışmada ikincilik ödülünü kazandı.
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, akademisyen Doç. Dr. Cem Güzeloğlu’nu makamında ağırlayarak tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Önemli bir ticaret ve kültür yolu olan tarihi İpek Yolu’nu konu alan yarışmada fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Güzeloğlu, grafik mizah eseri ile derece girerek ikincilik ödülünün sahibi oldu. Başarılı ve üretken öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.
Doç. Dr. Cem Güzeloğlu da, “Sadece ticaretin değil, kültürün, fikirlerin, dinlerin, deneyimlerin, yemeklerin ve daha birçok şeyin paylaşıldığı bir yoldu. O yüzden bu yol, nesiller boyunca kuşaktan kuşağa hep değerli olanı gördü, taşıdı, aşındırdı ve tanıştırdı” dedi.

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