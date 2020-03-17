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EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi'nde "izsiz tiroit" ameliyatı

İZMİR HABERLERİ  | 17.03.2020 14:17 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Divarcı: - "Bu ameliyat, dünyada çocuk cerrahisi merkezlerinde uygulanan ilk izsiz tiroit ameliyatı oldu"

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında, 17 yaşındaki bir hastaya, "izsiz tiroit" ameliyatı yapıldı.

EÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tiroit bezinde nodül gelişmesi nedeniyle kendilerine başvuran hasta, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Emre Divarcı ve ekibi tarafından ameliyat edildi.

İzsiz gerçekleştirilen ameliyatta uygulanan cerrahi yöntemin, Türkiye'de ilk kez bir çocuk hastaya uygulandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Emre Divarcı, nodülün boyutları ve hastanın özelliklerinin bu ameliyat için uygun olduğunu tespit ettiklerini belirterek "Tiroit ameliyatlarında boyunda bir kesi yapılarak tiroit bölgesine ulaşılabilmektedir. Bu da boyunda estetik olarak rahatsızlık veren, belirgin bir iz kalmasına neden olmaktadır. İzsiz tiroidektomi ameliyatında ise alt dudağın iç kısmından 5-10 milimetrelik kesiler yaparak tiroit cerrahisi uygulayabiliyoruz. Bu yöntem, endoskopik aletlerle ilerlenerek boyuna ulaşıp dışarıdan gözükmeyecek şekilde tiroit ameliyatı yapabilme imkanı sağlamaktadır. Bu sayede de dışarıdan bakıldığında herhangi bir iz görülmemekte ve izle ilgili kaygılar ortadan kalkmış olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yöntemin erişkinlerde yaygınlaşmaya başladığını belirten Doç.Dr. Divarcı, şunları kaydetti:

"Bu ameliyat uygun hastalarda yapılabilecek bir yöntem. Dünyada erişkinlerde uygulanmaya başladı ve daha da yaygınlaşmakta. Ülkemizde ilk defa EÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Makay ve ekibi tarafından yetişkinlerde uygulandı ve halen uygulanmaya devam ediyor. Bizim ameliyatımıza da verdikleri destekten dolayı Prof. Dr. Özer Makay ve ekibine özellikle teşekkür ederiz. Biz de bu ameliyatı çocuklarda ülkemizde ilk defa EÜ Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı olarak uygulamış olduk. Bu ameliyat, aynı zamanda dünyada çocuk cerrahisi merkezlerinde uygulanan ilk izsiz tiroit ameliyatı oldu. İzsiz tiroidektomi, tiroit ameliyatı olması gereken çocuk ve ergenlerde de önemli bir cerrahi seçenek olacak. Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı olarak ülkemizde bu işin öncüsü olmaya çalışacağız."

Hastanın babası Durmuş Şeker ise "Doktorumuz, bize yeni bir yöntemle iz kalmadan ameliyatı gerçekleştirebileceğini söylediğinde aile olarak çok mutlu olduk. Oğlumun boynunda iz kalmadan öğrenimine devam etmesi, hem onun için hem de bizim için çok sevindirici bir durum oldu." değerlendirmesini yaptı.

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Doç.Dr. Emre Divarcı Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi izsiz tiroit ameliyatı

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