EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ekibi Şuşa'da incelemelerde bulundu

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ekibi, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Şuşa şehrini ziyaret ederek tarihi yapılara verilen zararı yerinde inceledi.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, "Şuşa'nın Ermeni İşgali'nden Öncesi ve Sonrası Tarihi Eserlerin Değerlendirilmesi Projesi" kapsamında, Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit, Prof. Dr. Vefa Kurban, Doç.Dr. Aygül Uçar, öğretim üyesi Ruçhan Bubur ile Proje Koordinatörü ve Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Dr. Asif Kurban, Şuşa şehrini ziyaret etti.

Azerbaycan'ın tarihi şehri Şuşa'nın işgal döneminde çok tahribata maruz kaldığını, özellikle tarihi mekanların ortadan kaldırılması için uğraşıldığını belirleyen ekip, bazı binaların da tamamen yok edildiğini ve ağır zarar gördüğünü tespit etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Proje Koordinatörü Asif Kurban, hazırladıkları bilimsel çalışmanın sonuçlarını kitap halinde birkaç dilde yayımlayacaklarını bildirdi.

Projeyle Ermenilerin Şuşa'daki tarihi yapılara verdiği zararın ne kadar acımasız ve insanlığa zıt olduğunun dünyada bilinmesini amaçladıklarını aktaran Kurban, çalışmayı kısa sürede tamamlamayı istediklerini ifade etti.

İşgalin sona erdirilmesinin ardından yapılarda restorasyon çalışmalarının başlatıldığını da aktaran Kurban, Azerbaycan'ın ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in tarihi yapılara ne kadar önem verdiğine şahitlik ettiklerini de sözlerine ekledi.

