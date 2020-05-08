YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. EÜ ve Bayındır Belediyesi arasında online iş birliği protokolü imzalandı

EÜ ve Bayındır Belediyesi arasında online iş birliği protokolü imzalandı

İZMİR HABERLERİ  | 08.05.2020 16:02 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi (EÜ) Çim Uygulama Araştırma Merkezi ve Bayındır Belediyesi arasında iş birliği protokolü online canlı yayınla imzalandı.

EÜ ve Bayındır Belediyesi arasında online iş birliği protokolü imzalandı

Ege Üniversitesi (EÜ) Çim Uygulama Araştırma Merkezi ve Bayındır Belediyesi arasında iş birliği protokolü online canlı yayınla imzalandı. Protokol ile Bayındır’da Ege Üniversitesine 34 bin metrekare tarım arazisi tahsis edildi.
Ege Üniversitesi (EÜ) Çim Uygulama Araştırma Merkezi ve Bayındır Belediyesi arasında iş birliği protokolü korona virüsü önlemleri kapsamında online canlı bağlantı ile gerçekleştirildi.
Protokole; Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ve EÜ Çim Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Görevlisi Ali Salman katıldı. Protokol ile Bayındır’da Ege Üniversitesine 34 bin metrekare tarım arazisi tahsis edildiği ifade edildi.
Online protokol imza töreninde konuşan Rektör Budak, "Çim Uygulama Araştırma Merkezimize tahsis edilen 34 bin metrekare tarım arazisini içeren protokolü online canlı yayınla imzaladık. Çim üretiminde dışa bağımlılığı azaltacak olan merkezimize desteklerinden dolayı Bayındır Belediye Başkanımız Uğur Demirezen’e teşekkür ediyorum” dedi.
EÜ Çim Uygulama ve Araştırma Merkezinin alanında kurulan ilk merkez olmasının önemine değinen Rektör Budak, “Ülkemizin çim konusunda eksik olan açığını gidermek, her geçen gün büyüyen çim sektörüne destek olmak, sorunlara daha hızlı cevap vermek ve daha da önemlisi yurt dışına olan bağımlılığı azaltmak amacıyla 2018 yılında ülkemizde bir ilk olarak Çim Uygulama ve Araştırma Merkezimizi, üniversitemiz çatısı altında kurarak İzmir’imize kazandırdık. Merkezimizin çalışmalarını yürütebilmesi için Bayındır Belediyesi meclisince 34 bin metrekare birinci sınıf tarım arazisi Çim Uygulama ve Araştırma Merkezimize tahsis edildi. Merkezimiz bir yandan kamu kurum ve kuruluşları ile sektörün talepleri doğrultusunda çözüm odaklı bilimsel çalışmalar yürütülecek, eğitimler verilecek diğer yandan da çim sektörünün referans olarak göstereceği üretimi gerçekleştirecek" diye konuştu.
Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen de, "Ege Üniversitesi Çim Uygulama ve Araştırma Merkezinin çim ve bitki üretimi ile çim sektörüne yönelik çok önemli çalışmalar yaptığını biliyorum. Şimdi de Çim Uygulama ve Araştırma Merkezine yer tahsis ederek merkezimizin bilimsel ve teknolojik alanda yenilikçi ve öncü çalışmalarına destek olacağız" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

Beyin kanaması geçiren profesör hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçiren profesör hayatını kaybetti

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

İzmir Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
04:23
Sabah
06:00
Öğle
13:13
İkindi
17:02
Akşam
20:16
Yatsı
21:46

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Cansu Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ege İlker Eczanesi
Balcova
İnciraltı Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Hülya Eczanesi
Bayrakli
Merve Polat Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Korona virüse karşı ‘Gelecek Bizim’ şarkısı

Korona virüse karşı ‘Gelecek Bizim’ şarkısı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

Dubai’de Oktay Batal rüzgarı

Dubai’de Oktay Batal rüzgarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.