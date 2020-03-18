EÜAŞ, Türkiye'nin en büyük elektrik üretim kapasitesine sahip şirketi oldu

İZMİR (AA) - Türkiye’nin en büyük 100 elektrik üreticisinin belirlendiği MW100 Türkiye Araştırması’nda, 20 bin 541 megavatlık üretim kapasitesiyle Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) zirvede yer aldı.

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney ile Enerji Günlüğü şirketi tarafından hazırlanan “MW100, Türkiye’nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi Araştırması”na göre, 2001 yılından itibaren başlayan, 2013’ten sonra hızlanan özelleştirme çabalarına rağmen kamu kuruluşu EÜAŞ sektördeki ağırlığını sürdürüyor.

Elektrik üreticilerinin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla sahip oldukları kurulu güçlerine göre yapılan araştırmaya göre, EÜAŞ’a bağlı santrallerin 20 bin 541 megavatlık kurulu gücü bulunuyor. Bu rakam, Türkiye’nin 91 bin 267 megavatlık toplam kurulu üretim kapasitesinin yüzde 23’üne denk geliyor. EÜAŞ’ın kurulu gücünün 12 bin 776 megavatını hidroelektrik santralleri, 5 bin 954 megavatını doğal gaz santralleri, 1804 megavatını yerli kömür santralleri ve 7 megavatını da rüzgar santralleri oluşturuyor.

Özel sektör şirketleri arasında 3 bin 830 megavat kurulu güçle en büyük şirket ENKA oldu. ENKA, bu rakamla Türkiye’nin toplam üretim kapasitesinin yüzde 4’ünü oluşturdu. Araştırmaya imza atan Enerji Günlüğü ve Kearney Türkiye yetkilileri, ENKA’ya ait doğal gaz santrallerinin kurulu güçleri yüksek olsa da piyasa şartları nedeniyle üretim faaliyetlerinin giderek azaldığına dikkati çekti.