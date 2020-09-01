YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. EÜ’de “Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi” kuruldu

EÜ’de “Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi” kuruldu

İZMİR HABERLERİ  | 01.09.2020 11:04 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi (EÜ), araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda uygulama ve araştırma merkezi sayılarını artırmaya devam ediyor.

Ege Üniversitesi (EÜ), araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda uygulama ve araştırma merkezi sayılarını artırmaya devam ediyor. Son olarak “Ege Üniversitesi Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi”nin kurulması ile üniversite bünyesinde uygulama ve araştırma merkezi sayısı 41’e yükselmiş oldu.
EÜ’de Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi kuruldu. Araştırmaya meraklı gençler bu merkez çatısında toplanacak. Yeni kurulan merkez hakkında bilgi veren EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezimizin çalışmaları ile üniversitemizde öğrenci katılımlı araştırma, bilimsel yayın ve patent sayısında anlamlı artış yaşamayı hedefliyoruz. Merkezi, güncel toplumsal sorunlara duyarlı, bu sorunlara yönelik bilimsel kanıtlara dayalı çözümler için gerekli araştırmaları gerçekleştirecek nitelikte, yetkin bilim insanlarının yetiştirilmesine katkı sağlamak amacı ile kurduk” diye konuştu.

“Disiplinler arası araştırma kültürünün yerleştirilmesini de hedefliyoruz”
Rektör Prof. Dr. Budak, “Merkezimizde bilimsel araştırma yapma konusunda istekli öğrencilere bilimsel bakış açısı ve düşüncenin temellerinden başlayarak bilimsel etik, hipotez kurma, proje yazma ve yürütme, girişimcilik başta olmak üzere bir araştırmayı tasarlayıp yayınlamak ve son ürüne ulaşmak için gerekli tüm konularda yapılandırılmış eğitimler verilecek. Pandemi nedeni ile araştırmacı yetiştirilmesinde uygulama gerektirmeyen tüm eğitimler EBİLTEM, EGESEM ve UZEM işbirliği ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Alanında yetkin öğretim üyelerimizden oluşan geniş mentör havuzumuz, programa dahil olan öğrencilerimizin araştırmalarını yürütmeleri için birebir danışmanlık hizmeti sağlanacak. Üniversitemizin tüm fakültelerine açık olması planlanan bu merkezde disiplinler arası araştırma kültürünün yerleştirilmesi de hedeflerimiz arasında. Bu araştırmacı eğitim programına üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimize ek olarak lisansüstü öğrencilerimiz de başvurabilecek” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDemet Evgar'ın acı günüDemet Evgar'ın acı günü
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
30 Ağustos’u 3 bin 70 metrede kutladılar
30 Ağustos’u 3 bin 70 metrede kutladılar
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
Başkan Çetin: "Antalya için kredi, vergi ve istihdam desteklerinin 2021 yılının sonuna kadar sürdürülmesi gerekiyor”
Başkan Çetin: "Antalya için kredi, vergi ve istihdam desteklerinin 2021 yılının sonuna kadar sürdürülmesi gerekiyor”
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı

İzmir Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
05:08
Sabah
06:34
Öğle
13:16
İkindi
16:55
Akşam
19:49
Yatsı
21:09

İzmir Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Edikli Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Dereli Eczanesi
Balcova
Spil Eczanesi
Balcova
Büyük Eczanesi
Bayindir
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
Semiha Paçacı Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Genç şarkıcı Serra Arres’ten akustik müjdesi
Genç şarkıcı Serra Arres’ten akustik müjdesi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İzmir’den Silikon Vadisine
İzmir’den Silikon Vadisine
Konak’ın sokaklarına 7 ayda 3 bin 800 ton asfalt
Konak’ın sokaklarına 7 ayda 3 bin 800 ton asfalt
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.