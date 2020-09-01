Ege Üniversitesi (EÜ), araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda uygulama ve araştırma merkezi sayılarını artırmaya devam ediyor. Son olarak “Ege Üniversitesi Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi”nin kurulması ile üniversite bünyesinde uygulama ve araştırma merkezi sayısı 41’e yükselmiş oldu.

EÜ’de Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi kuruldu. Araştırmaya meraklı gençler bu merkez çatısında toplanacak. Yeni kurulan merkez hakkında bilgi veren EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezimizin çalışmaları ile üniversitemizde öğrenci katılımlı araştırma, bilimsel yayın ve patent sayısında anlamlı artış yaşamayı hedefliyoruz. Merkezi, güncel toplumsal sorunlara duyarlı, bu sorunlara yönelik bilimsel kanıtlara dayalı çözümler için gerekli araştırmaları gerçekleştirecek nitelikte, yetkin bilim insanlarının yetiştirilmesine katkı sağlamak amacı ile kurduk” diye konuştu.

“Disiplinler arası araştırma kültürünün yerleştirilmesini de hedefliyoruz”

Rektör Prof. Dr. Budak, “Merkezimizde bilimsel araştırma yapma konusunda istekli öğrencilere bilimsel bakış açısı ve düşüncenin temellerinden başlayarak bilimsel etik, hipotez kurma, proje yazma ve yürütme, girişimcilik başta olmak üzere bir araştırmayı tasarlayıp yayınlamak ve son ürüne ulaşmak için gerekli tüm konularda yapılandırılmış eğitimler verilecek. Pandemi nedeni ile araştırmacı yetiştirilmesinde uygulama gerektirmeyen tüm eğitimler EBİLTEM, EGESEM ve UZEM işbirliği ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Alanında yetkin öğretim üyelerimizden oluşan geniş mentör havuzumuz, programa dahil olan öğrencilerimizin araştırmalarını yürütmeleri için birebir danışmanlık hizmeti sağlanacak. Üniversitemizin tüm fakültelerine açık olması planlanan bu merkezde disiplinler arası araştırma kültürünün yerleştirilmesi de hedeflerimiz arasında. Bu araştırmacı eğitim programına üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimize ek olarak lisansüstü öğrencilerimiz de başvurabilecek” dedi.

