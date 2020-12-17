EÜ’den, ’Çevrimiçi Lisansüstü Sohbetler’

Ege Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler Ofisi tarafından düzenlenen “Çevrimiçi Lisansüstü Sohbetler” Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi bünyesinde eğtim öğretim ve araştırma faaliyetlerine aktif bir şekilde devam eden Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Güneş Enerjisi, Türk Dünyası Araştırmaları, Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri, Uluslararası Bilgisayar ve Nükleer Bilimler enstitülerinde görev yapan akademisyenler ile lisansüstü öğrenciler düzenlenen “Çevrimiçi Yüksek Lisans Sohbetleri” programında bir araya geldi.

Açılış konuşmasında, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etmenin kişinin hem özel hem de iş hayatına olan katkılarından bahseden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz Mezunlarla İlişkiler Ofisi organizasyonu ile düzenlediğimiz program kapsamında lisansüstü öğrencilerimiz ve enstitülerde görev yapan akademisyenlerimizle bir aradayız. Bölgemizin ilk üniversitesi olarak kurulan üniversitemiz, hem ön lisans ve lisans düzeyinde hem de lisansüstü düzeyde 65 yıldır, yetkin meslek uzmanları yetiştiriyor. Üniversitemiz, sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere, fen bilimlerinden eğitim bilimlerine bünyesinden 9 enstitü ile çok disiplinli, tezli ve tezsiz yüksek lisans, ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarında lisansüstü faaliyetlerini sürdürüyor. Bu enstitülerimiz, çeşitli üniversiteler ile ortak doktora programları ve sanayiye yönelik eleman yetiştiren ‘Sanayi Doktora Programları’ da yürütüyor” dedi.

Enstitülerin diğer akademik birimler gibi bilimin ve ülkemizin gelişmesinde öncü rol üstlendiğini ifade eden Rektör Budak, “Bünyemizde bulunan enstitülerimiz, ülkemizin ve insanlığın sorunlarına yönelik bilimsel çözümler üretebilecek genç bilim insanları yetiştiriyorlar. Bugün Üniversitemiz; lisansüstü öğrenci sayısı, nitelikli araştırmacı ve akademisyenleri, yayın, proje ve patent sayılarıyla araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Her geçen gün lisansüstü öğrenci sayısını artıran üniversitemiz, akademisyenlerinin yanı sıra lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrencilerinin katkılarıyla hem literatüre hem de insanlığa önemli katkılar sunuyor. Üniversitemizde tüm paydaşlarımızın bilimsel çabalara aktif katılım sağladığı, multidisipliner ve disiplinlerarası araştırma kültürünün giderek yaygınlaştığı bir atmosferin kökleşmesini istiyoruz. Ege Üniversitesi olarak, gençlerimizin bilim üretme ve bilime katkı sağlama süreçleriyle daha çok bütünleşmesini sağlayacak tüm çabalara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle keyifli bir sohbet havasında gerçekleşen program, soru cevap ve mezun memnuniyet anketi kısmıyla noktalandı.



