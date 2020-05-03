EÜ’den uluslararası sıralama başarısı

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Eğitim, araştırma, bilim üretme misyonlarının yanı sıra üniversitelerin topluma ve insanlığa hizmet misyonun olduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, Ege Üniversitesinin sıralamadaki başarısını değerlendirdi. Rektör Budak, “New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde 25-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 193 ülkenin imzası ile kabul edilmiştir. Bu yeni gündem insanlar, gezegen ve refah için bir eylem planıdır, aynı zamanda daha geniş özgürlük anlayışı içerisinde dünya barışını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Her boyutuyla yoksulluğun ortadan kaldırılması sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Tüm ülkeler ve paydaşlar işbirliği içinde hareket ederek bu planı uygulamaya koyacaktır. Yayınlanan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 169 alt başlığı yeni Küresel Gündemin amaç ve boyutlarını göstermektedir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız sürdürülebilir kalkınma amaçlarını benimsemiş ve Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2. Ulusal Gözden Geçirme Raporunu ‘Ortak Hedefler için Sağlam Temeller’ adı ile 2019 yılında yayımlamıştır. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarından biri, ‘Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam’dır. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlaması, milyonlarca insanın sağlığının iyileştirilmesi konusunda büyük ilerleme kaydedilmesidir. Ege Üniversitesi olarak insanlarımızın sağlıklı yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak için milyonlarca insanın sağlığının iyileştirilmesi konusunda araştırma faaliyetlerimize ve toplumumuza hizmet vermeye gayret ile devam etmekteyiz. Bu sürdürülebilir kalkınma amacında kendimizi daha da geliştirerek ulusal ve uluslararası sıralamada devletimizden ve milletimizden aldığımız güç ve destek ile daha üst sıralarda yer alacağımıza inancımız sonsuzdur” dedi.