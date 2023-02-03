MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer'a bikinisi küçük geldi! Trans oyuncunun cesur tarzına yorum yağdı

Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer'a bikinisi küçük geldi! Trans oyuncunun cesur tarzına yorum yağdı

03.02.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılından beri rol aldığı Euphoria dizisinde Jules karakterine hayat veren New Jerseyli oyuncu Hunter Schafer, müzisyen sevgilisi Dominic Fike ile Hawaii tatiline çıktı. Bikini üstü küçük gelen Hunter Schafer'e sosyal medyada yorum yağdı.

Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer'a bikinisi küçük geldi! Trans oyuncunun cesur tarzına yorum yağdı

Bir süredir ABD'li şarkıcı Dominic Fike ile aşk yaşayan güzel oyuncu ve manken Hunter Schafer, Hawaii tarzıyla nefes kesti.

Mavi bir bikini tercih eden Hunter Schafer, topuz yaptığı saçlarını poz vermek için açtı.

Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer'a bikinisi küçük geldi! Tatil tarzı akılları baştan aldı

Dominic Fike ise oyuncu aşkı Hunter Schafer'a arkadan sarıldı.

Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer'a bikinisi küçük geldi! Tatil tarzı akılları baştan aldı

Sosyal medya kullanıcıları, ''Hunter daha iyisini bulabilirdi'' ve ''Göğüs estetiği yaptırdığı çok belli'' gibi yorumlar yaptı.

Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer'a bikinisi küçük geldi! Trans oyuncunun cesur tarzına yorum yağdı

Erkek olarak doğan ancak kendisini kadın olarak tanımlayan Hunter Schafer'ın göğüslerine silikon taktırdığı öne sürülmüştü.

Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer'a bikinisi küçük geldi! Trans oyuncunun cesur tarzına yorum yağdı

Dünyaca ünlü markaların reklam yüzü olan Hunter Schafer, modelliğe gönül verdiği için eğitimini yarıda kesmişti.

Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer'a bikinisi küçük geldi! Trans oyuncunun cesur tarzına yorum yağdı

Euphoria dizisindeki oyunculuğu nedeniyle takdir toplayan Hunter Schafer, dizinin yapımcılığını ve senaristliğini de üstlendi.

Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer'a bikinisi küçük geldi! Trans oyuncunun cesur tarzına yorum yağdı

Hunter Schafer'in Instagram'da 7 milyona yakın takipçisi mevcut.

Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer'a bikinisi küçük geldi! Trans oyuncunun cesur tarzına yorum yağdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenomen isimle Milano'da evlendi!Fenomen isimle Milano'da evlendi!
ABD'de Türk çift gözaltına alındı! 'Kefaleti ödeyecek bile parası yok'ABD'de Türk çift gözaltına alındı! 'Kefaleti ödeyecek bile parası yok'
Dokuz Oğuz'da şaşırtan hata! Afişleri de olay olmuştuDokuz Oğuz'da şaşırtan hata! Afişleri de olay olmuştu
Anahtar Kelimeler:
euphoria hunter schafer Oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

'Evinizde oturun' İstanbullular dikkat! Çarpıcı kar uyarısı

'Evinizde oturun' İstanbullular dikkat! Çarpıcı kar uyarısı

TÜİK açıkladı, yıllık enflasyon belli oldu!

TÜİK açıkladı, yıllık enflasyon belli oldu!

Erdoğan göndermesi gündem oldu! Jet yanıt

Erdoğan göndermesi gündem oldu! Jet yanıt

İkinci el konut projesi geliyor!

İkinci el konut projesi geliyor!

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Tünelden geçen 100 milyonuncu araca hediye

Tünelden geçen 100 milyonuncu araca hediye

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.