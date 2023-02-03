Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer'a bikinisi küçük geldi! Trans oyuncunun cesur tarzına yorum yağdı

Bir süredir ABD'li şarkıcı Dominic Fike ile aşk yaşayan güzel oyuncu ve manken Hunter Schafer, Hawaii tarzıyla nefes kesti.

Mavi bir bikini tercih eden Hunter Schafer, topuz yaptığı saçlarını poz vermek için açtı.

Dominic Fike ise oyuncu aşkı Hunter Schafer'a arkadan sarıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Hunter daha iyisini bulabilirdi'' ve ''Göğüs estetiği yaptırdığı çok belli'' gibi yorumlar yaptı.

Erkek olarak doğan ancak kendisini kadın olarak tanımlayan Hunter Schafer'ın göğüslerine silikon taktırdığı öne sürülmüştü.

Dünyaca ünlü markaların reklam yüzü olan Hunter Schafer, modelliğe gönül verdiği için eğitimini yarıda kesmişti.

Euphoria dizisindeki oyunculuğu nedeniyle takdir toplayan Hunter Schafer, dizinin yapımcılığını ve senaristliğini de üstlendi.

Hunter Schafer'in Instagram'da 7 milyona yakın takipçisi mevcut.



