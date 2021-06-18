EURO 2020: Rıza Çalımbay, İtalya mağlubiyeti sonrası ağır eleştiriler nedeniyle oyuncuların özgüvenlerini kaybettiğini söyledi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 A Grubu'nda oynadığı ilk iki maçta oynadığı etkisiz futbol ve aldığı mağlubiyetler nedeniyle yoğun şekilde eleştirildi.

Geçtiğimiz sezon pek çok futbolcunun hem Avrupa'nın hem de Türkiye'nin başarılı takımlarında forma giymesi, Türkiye kamuoyunda Milli Takım'a yönelik beklentileri artırmıştı.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, beklentinin bir hayli fazla olduğu görüşünde.

Çalımbay, turnuvanın ilk maçında İtalya karşısında 3-0'lık bir mağlubiyet alan takıma yöneltilen ağır eleştirilerin, takımın Galler maçı öncesinde özgüvenini yitirmesine sebep olduğunu söylüyor:

"İtalya bizimle oynamadan önce 17 maçını kaybetmedi. 3 ihtimalli bir maç bu, her şey olabilir. Ama bu maçın yenilgisi çok abartıldı. Aslında önemli olan Galler ve İsviçre maçlarıydı."

'Maçlarda oyuncuların hırslarını göremedik'

Çalımbay'a göre oyuncular, 2-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan Galler maçına "Kazanamazsak ne olur?" diyerek çıktı:

"Herkesin o takımı motive etmesi gerekiyordu. Oyuncuların da kendisini motive etmesi gerekiyordu. Orası oyuncular için çok önemli bir platform. Kendilerini göstereceği, ispat edecekleri bir turnuva. Maçta o hırsı da göremedik. Eleme grubu maçlarındaki gibi değillerdi."